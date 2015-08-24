به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تجلیل از شیخ ابراهیم زکزاکی رهبر شیعیان نیجریه از اعضای اتحادیه بین‌المللی سازمان‌های غیردولتی مدافع حقوق ملت فلسطین و پدر سه شهید حادثه خونین راهپیمایی روز جهانی قدس، با اهدای لوح یادبودی به وی در جمعیت دفاع از ملت فلسطین برگزار می شود.



این مراسم از ساعت ۱۷ امروز (دوشنبه دوم شهریور) در سالن اجتماعات جمعیت دفاع از ملت فلسطین، واقع در خیابان فلسطین، خیابان بزرگمهر، نبش خیابان فریمان، پلاک ۶۱ برگزار می شود.