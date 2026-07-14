ادامه دیدارهای بدون باخت تیم ملی والیبال نشسته/ایران به آمریکا رسید

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی والیبال نشسته ایران و کرواسی در مرحله حذفی (یک شانزدهم) رقابت های قهرمانی جهان و انتخابی پارالمپیک امروز (سه شنبه ۲۳ تیر) در هانگژو برگزار شد و طی آن شاگردان هادی رضایی در تیم ملی کشورمان موفق شدند حریف خود را با نتیجه ۳ بر صفر (۲۵ بر ۱۷، ۲۵ بر ۱۱ و ۲۵ بر ۶) شکست دهند.

با کسب این پیروزی، تیم ملی والیبال نشسته به مرحله یک چهارم رقابت های قهرمانی جهان و انتخابی پارالمپیک راه یافت. تیم کشورمان پیش از این و در مرحله گروهی این مسابقات برابر تیم های لهستان (۳ بر صفر)، بوسنی (۳ بر یک) و ژاپن (۳ بر صفر) پیروز شده بود و با ۹ امتیاز و به عنوان صدرنشین بدون باخت گروه D راهی مرحله حذفی شد. کرواسی، حریف امروز تیم ملی ایران هم مرحله گروهی را با قرار گرفتن در رده چهارم گروه C تمام کرده بود.

رقابت های والیبال نشسته قهرمانی جهان و انتخابی پارالمپیک روز چهارشنبه با برگزاری دیدارهای مرحله یک چهارم پیگیری می شود. در این مرحله تیم ملی ایران به مصاف آمریکا می رود. ملی پوشان والیبال نشسته ایران پیش از آغاز رقابت های قهرمانی جهان، در دیداری دوستانه که در هانگژو برگزار شد، آمریکا را شکست داده بودند.

در چارچوب مرحله نخست حذفی رقابت های والیبال نشسته قهرمانی جهان و انتخابی پارالمپیک، تیم ملی زنان ایران امروز با آلمان دیدار می کند. تیم کشورمان در مرحله گروهی تیم های روآندا و کنیا را شکست داد و برای چین متحمل شکست شد.

چهاردهمین دوره مسابقات والیبال نشسته قهرمانی جهان که از ۱۹ تیر در هانگژو آغاز شد تا ۲۶ تیر ادامه خواهد داشت. ۲ تیم فینالیست این دوره رقابت ها در هر یک از بخش های مردان و زنان صاحب سهمیه بازی های پارالمپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس خواهند شد.

تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران مدافع عنوان قهرمانی جهان است. این تیم اولین بار در مسابقات جهانی ۱۹۸۸ شرکت کرد و تا به امروز در ۱۲ دوره این مسابقات حضور داشته است که نتیجه آن کسب ۸ مدال طلا، یک نقره و ۲ برنز بوده است.