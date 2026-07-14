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۲۳ تیر ۱۴۰۵، ۹:۳۲

کرار نماری به تراکتور پیوست

کرار نماری به تراکتور پیوست

تبریز- باشگاه تراکتور با جذب کرار نماری، وینگر جوان تیم ملی جوانان ایران، ترکیب خود را برای فصل جدید تقویت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه تراکتور به صورت رسمی اعلام کرد کرار نماری، وینگر ۱۹ ساله فوتبال ایران، با امضای قراردادی به جمع سرخ‌پوشان تبریزی پیوسته است.

نماری که در پست وینگر و هافبک هجومی به میدان می‌رود، از بازیکنان آینده‌دار فوتبال ایران به شمار می‌رود و سابقه حضور در تیم ملی جوانان را در کارنامه دارد.

این بازیکن اهل سوسنگرد، فوتبال خود را از آکادمی فولاد خوزستان آغاز کرد و پس از نمایش‌های موفق در رده‌های پایه، به تیم ملی جوانان ایران دعوت شد.

با جذب کرار نماری، محمد ربیعی یکی دیگر از بازیکنان جوان و مستعد فوتبال کشور را به ترکیب تراکتور اضافه کرد تا این تیم با ترکیبی تقویت‌شده آماده حضور در رقابت‌های فصل پیش رو شود.

کد مطلب 6887405

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    نظرات

    • IR ۱۴:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۳
      0 1
      پاسخ
      سلام آقای ربیعی در تبریز استعداد زیاد هست پول باشگاه رو هدر نده

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