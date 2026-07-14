کرار نماری به تراکتور پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، باشگاه تراکتور به صورت رسمی اعلام کرد کرار نماری، وینگر ۱۹ ساله فوتبال ایران، با امضای قراردادی به جمع سرخپوشان تبریزی پیوسته است.
نماری که در پست وینگر و هافبک هجومی به میدان میرود، از بازیکنان آیندهدار فوتبال ایران به شمار میرود و سابقه حضور در تیم ملی جوانان را در کارنامه دارد.
این بازیکن اهل سوسنگرد، فوتبال خود را از آکادمی فولاد خوزستان آغاز کرد و پس از نمایشهای موفق در ردههای پایه، به تیم ملی جوانان ایران دعوت شد.
با جذب کرار نماری، محمد ربیعی یکی دیگر از بازیکنان جوان و مستعد فوتبال کشور را به ترکیب تراکتور اضافه کرد تا این تیم با ترکیبی تقویتشده آماده حضور در رقابتهای فصل پیش رو شود.
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