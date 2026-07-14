به گزارش خبرنگار مهر، خرید تضمینی گندم و پرداخت مطالبات گندمکاران همواره یکی از چالشهای چند سال اخیر دولتها بوده است.
در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ اعلام شده بود مطالبات کشاورزان هفتگی پرداخت میشود که تا کنون محقق نشده و فقط ۲۲ درصد از پول گندمکاران به حساب آنها واریز شده است.
عطااله هاشمی، عضو شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی و رئیس بنیاد ملی گندمکاران با گلایه از تاخیر پرداخت مطالبات کشاورزان به خبرنگار مهر، گفت: امسال سال خوبی در برداشت گندم بود و برآوردها نشان میدهد حداقل ۱۳ میلیون تن گندم از مزارع کشور برداشت شود.
وی افزود: پیشبینی ابتدای سال این بود که حداقل ۱۱ میلیون تن گندم از سوی کشاورزان تحویل دولت شود؛ اما با شرایط فعلی پرداخت مطالبات، نگرانیهایی بابت عدم تحویل گندم به دولت وجود دارد.
وی با بیان اینکه پول گندم خریداری شده تا کنون ۲۷۰ هزار میلیارد تومان (همت) است، یادآور شد: از این مبلغ فقط ۶۱ همت، معادل ۲۲ درصد پرداخت شده است.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران از کاهش روزانه تحویل گندم خبر داد و گفت: برخی به دلیل نیاز و دریافت پول نقد محصول خود، آن را پایینتر از نرخ مصوب به واسطهها میفروشند و بخشی هم گندم برداشت شده خود را فعلا انبار کردهاند؛ اتفاقی که سال گذشته برای برنج رخ داد.
وی اظهار کرد: از اینرو، پیشبینی میشود خرید تضمین گندم با این شرایط، مشابه سال گذشته و ۷.۵ میلیون تن باشد.
عضو شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی با ابراز نگرانی نسبت به تامین گندم مورد نیاز کشور، اعلام کرد: اگر این رویه ادامه پیدا کند در ادامه دولت باید روستا به روستا به دنبال خرید ۲ و ۳ تن گندم از کشاورزان باشد. یا هزینه ارزی کرده و از تولیدکنندگان خارجی خریداری کند.
هاشمی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی در حال مطالبهگری است، یادآور شد: تاخیر در پرداخت مطالبات در حالی صورت میگیرد که در قانون بودجه ۱۴۰۵ مبلغ ۵۰۴ همت لحاظ شده که اگر پرداخت حق بیمه گندمزارها را از آن کم کنیم حداقل ۴۸۰ همت دولت در بودجه امسال به این امر (خرید تضمینی گندم) اختصاص داده است.
این مسئول صنفی تاکید کرد: گره در سازمان برنامه و بودجه است که باید تامین اعتبار کند. گفتنی است، تامین اعتبار خرید تضمینی گندم جز وظایف سازمان هدفمندی یارانهها بوده که در حال حاضر اولویت این سازمان نیست.
طرح «خرید اعتباری گندم» به شور گذاشته میشود
امسال بانکعامل حوزه کشاورزی برای تسهیل تامین مالی گندمکاران طرحی را با نام «خرید اعتباری گندم» اجرایی کرد.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران در خصوص این طرح، گفت: این طرح میتوانست خوب باشد اما در اجرا با مشکل مواجه شد.
عضو شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی با بیان اینکه طی چند روز آینده اعضای بنیاد ملی گندمکاران با مجری طرح نشست و مذاکره خواهد داشت، عنوان کرد: در این نشست پیشنهادها برای بهبود اجرا از سوی نمایندگان گندمکاران ارائه خواهد شد و امیدواریم طرح خرید اعتباری گندم برای فصل کشت آینده ثمربخش باشد.
گفتنی است، قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ مبلغ ۵۰ هزار و ۱۲۵ تومان به ازای هر کیلوگرم بوده که با پرداخت حق بیمه سراسری گندمزارها از سوی دولت، این عدد به ۴۹ هزار و ۵۰۰ تومان کاهش یافته است.
همچنین اعلام میشود حدود ۵.۴ میلیون تن گندم تا روز گذشته تحویل دولت شد.
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