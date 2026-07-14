محمود هوشیار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اعضای این هیئت در روزهای ۲۲ و ۲۳ مردادماه ۱۴۰۵ در صحن کوثر و چایخانه باغ رضوان حرم مطهر امام رضا(ع)، در قالب سه شیفت به زائران حضرت ثامن‌الحجج(ع) خدمت‌رسانی کردند.

مسئول هیئت متوسلین حضرت زینب(س) شهرستان کنگان افزود: در این برنامه معنوی، حدود ۹۰ نفر از اعضا و خادمان هیئت حضور داشتند و در کنار جمعی از مسئولان شهرستان کنگان، افتخار خدمت به زائران امام مهربانی‌ها را پیدا کردند.

هوشیار ادامه داد: یکی از شیفت‌های خدمت نیز به ارائه خدمات ویلچر و تسهیل تردد سالمندان، افراد کم‌توان و زائرانی که نیازمند کمک بودند اختصاص داشت و خادمان هیئت با افتخار در این بخش نیز به زائران بارگاه رضوی خدمت‌رسانی کردند.

وی با اشاره به اینکه امسال دومین سالی است که هیئت متوسلین حضرت زینب(س) این توفیق را به دست آورده است، گفت: حضور در چایخانه‌های رضوی برای اعضای هیئت تنها یک خدمت نیست، بلکه فرصتی برای عرض ارادت به ساحت امام رضا(ع) و کسب توفیق معنوی است.

وی ادامه داد: استقبال و دعای خیر زائران، خستگی این دو روز خدمت را از تن خادمان بیرون می‌کرد و همین محبت‌ها، انگیزه اعضای هیئت را برای ادامه این مسیر بیشتر کرده است.

مسئول هیئت متوسلین حضرت زینب(س) شهرستان کنگان در پایان ابراز امیدواری کرد که با عنایت حضرت علی بن موسی‌الرضا(ع)، بار دیگر تا پایان سال جاری زمینه حضور و خدمت‌رسانی خادمان این هیئت در حرم مطهر رضوی فراهم شود.