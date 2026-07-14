به گزارش خبرنگار مهر، عقیل امینی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: در راستای ارتقای ایمنی بنادر صیادی و افزایش آمادگی برای مقابله با حوادث احتمالی آتشسوزی، سه دستگاه پمپ اطفای حریق سیار به اسکلههای صیادی سیراف، پرک و شیرینو تحویل و آماده بهرهبرداری شد.
مدیرکل شیلات استان بوشهر افزود: تحویل و راهاندازی این تجهیزات با حضور کارشناس مسئول بنادر ماهیگیری ادارهکل شیلات استان بوشهر، کارشناس مسئول پروژههای عمرانی شیلات استان بوشهر، رئیس شیلات شهرستان کنگان، اعضای شورای اسلامی شهر سیراف، نمایندگان تعاونیهای صیادی، هلال احمر، آتش نشانی و جمعی از مسئولین شهرستانی برگزار شد. در این برنامه، عملیات تست و راهاندازی پمپهای اطفای حریق نیز انجام شد و آمادگی تجهیزات برای استفاده در شرایط اضطراری مورد ارزیابی قرار گرفت.
وی گفت: این اقدام با هدف افزایش ضریب ایمنی شناورهای صیادی، کاهش خطرات ناشی از آتشسوزی و جلوگیری از سرایت حریق به سایر شناورها و تأسیسات بندری انجام شده است. همچنین در این مراسم بر اهمیت نگهداری صحیح و مستمر از تجهیزات ایمنی، انجام بازدیدهای دورهای و حفظ آمادگی عملیاتی تأکید شد.
وی افزود: از دیگر موضوعات مطرحشده، ضرورت آموزش بهرهبرداران و برگزاری مانورهای منظم اطفای حریق بود؛ موضوعی که نقش مؤثری در افزایش سرعت واکنش، کاهش خسارات احتمالی و ارتقای ایمنی در اسکلههای صیادی دارد.
مدیرکل شیلات استان بوشهر بیان کرد: پمپهای تحویلی به دلیل وزن کم، قابلیت حمل آسان، امکان شناور ماندن روی آب و سرعت بالای راهاندازی، از تجهیزات کارآمد برای مهار سریع آتشسوزی به شمار میروند و میتوانند در کوتاهترین زمان ممکن در عملیات اطفای حریق مورد استفاده قرار گیرند.
وی گفت: تحویل این سه دستگاه پمپ به اسکلههای صیادی سیراف، پرک و شیرینو، گامی مؤثر در تقویت زیرساختهای ایمنی بنادر صیادی و حفاظت از جان صیادان، شناورها و سرمایههای این بخش محسوب میشود.
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