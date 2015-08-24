کارخانه قند در استان ایلام احداث می شود

عبدالرضا بازدار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به توسعه کشت چغندرقند در استان ایلام، قرار است یک کارخانه ۱۰ هزار تنی قند در شهرستان دهلران ایجاد شود.

وی بیان داشت: در حال حاضر سطح زیر کشت چغندرقند در استان ایلام که بیشترین آن در شهرستان دهلران قرار دارد، حدود ۵۰۰ هکتار است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایلام با اشاره به مشکلات کم آبی در استان ایلام، گفت: کشت چغندرقند یکی از محصولاتی است که علاوه بر صرفه اقتصادی برای کشاورزان، میزان آب کمتری نیاز دارد.

وی عنوان کرد: علاوه بر توسعه کشت چغندرقند در استان ایلام، برای فروش این محصول نیز راهکارهایی از جمله همین ایجاد کارخانه قند در شهرستان در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: البته در این بین دیگر کارخانه های قند در استانهای همجوار هم محصولات کشاورزان استان را خریداری می کنند.

بازدار تصریح کرد: با توجه به احیای دشتهای شهرستان دهلران، هم اکنون این شهرستان به عنوان قطب اصلی تولید گندم، ذرت، چغندرقند و ...در استان شناخته می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی با اشاره به پایین بودن سطح زیر کشت باغات در استان ایلام افزود: سطح زیر کشت باغات استان ایلام از شش هزار و ۵۰۰ هکتار به ۱۲ هزار هکتار افزایش پیدا می کند.