اسماعیل جلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هفتکل، دومین شهر نفتی خاورمیانه است که کاوشگران نفتی بعد از مسجدسلیمان در این شهر به نفت رسیدند. هفتکل در گذشته نقش بی‌نظیری در توسعه و رونق کشور داشته است ولی همانند سایر شهرهای نفتی دیگر خوزستان، بهره چندانی از این همه ثروت نبرده است.

وی افزود: هفتکل هم‌اکنون از مشکلات عدیده‌ای رنج می‌برد چراکه در گذشته مورد غفلت جدی مسئولان قرارگرفته و کسی با نگاه دلسوزانه برای این شهر قدم برنداشته است.

جلیلی تصریح کرد: یکی از مشکلات جدی هفتکل را می‌توان در حوزه راه دیده به گونه‌ای که چندین نقطه در این شهرستان دارای راه‌های حادثه‌خیز هستند که مردم را با نگرانی جدی مواجه کرده‌اند به همین دلیل همیشه یکی از دغدغه‌های من اصلاح این نقاط حادثه‌خیز بوده است.

نماینده مردم مسجدسلیمان و هفتکل در خصوص یکی از این محورهای حادثه‌خیز گفت: اصلاح مسیر «نمره یک» به كمربندى هفتكل - باغملک آغاز شده است و در صورت اصلاح، می‌تواند تلفات جاده‌ای در این محور را کاهش دهد.

جلیلی تصریح کرد: محور دوم غیزانیه به هفتكل نیز با یک سال تأخیر، امسال آغاز می شود و با پیگیری ها و ارائه توجیهات لازم، قول انجام این کار را گرفته‌ایم.

وی افزود: سال ٩٣ پس از حوادث جان‌خراش در این محور و مصوبات متعدد و با حضور قائم‌مقام وزیر راه مقرر شد كه در آذرماه ٩٣، پروژه محور دوم غیزانیه به هفتکل آغاز شود و حتی در این بین مطالعات و طراحى شروع شد اما عملیات اجرا به تأخیر افتاد.

جلیلی تأکید کرد: با اعتبارات پیش‌بینی‌شده در سال ٩٤، انتظار می‌رود راه و شهرسازى استان به اصلاح این جاده حادثه‌خیز با سرعت اقدام کند تا حوادث در این مسیرها کاهش یابد.

نماینده مردم مسجدسلیمان و هفتکل بیان کرد: پروژه ورودى محور اهواز - ایذه از شهرستان هفتكل كه بهسازی آن آرزوى دیرینه مردم این شهرستان است؛ پس از تصویب در شوراى ترافیک در دستور كار اداره کل راه و شهرسازى استان خوزستان قرار گرفته و انتظار داریم ساخت آن به‌زودی عملیاتی شود.

جلیلی افزود: این محور تأثیرات اقتصادى به سزایی در درآمد و ایجاد اشتغال در شهر هفتكل خواهد داشت و با ساخت این جاده، ضمن افزایش ایمنى و كاهش ترافیک به اقتصاد مردم منطقه و مسافران كمک شایانی می‌شود