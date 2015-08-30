۲۱پروژه عمرانی وطرح اقتصادی درشهرستان دنا افتتاح ویاکلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، این آیین عصر شنبه با حضور نماینده بویراحمد و دنا در مجلس، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و جمعی از مدیران استانی برگزار شد.
فرماندار دنا در این آیین گفت: پروژه های هفته دولت این شهرستان شامل دو پروژه کلنگزنی و ۱۹ پروژه افتتاحی است.
علی تاج امیری افزود: سرجمع اعتبارات این پروژهها ۱۱٫۵ میلیارد تومان است که از منابع استانی تامین شده است.
وی اتمام پروژه نیمهتمام را در اولویت کاری در این شهرستان عنوان کرد و گفت: پروژههای افتتاحی در حوزه کشاورزی، راه روستایی و گردشگری، اجرای طرح هادی در روستاها، توسعه آب روستایی و ذخیرهسازی آب شهری بوده است.
وی ساماندهی ورودی شهر سیسخت را یکی از این پروژه ها دانست و گفت: این پروژه با اعتبار ۵۰۰ میلیون تومان در فروردین ۹۴ آغاز شد که اکنون در هفته دولت به بهرهبرداری می رسد.
فرماندار دنا مجتمع فرهنگی و هنری سی سخت را از مهمترین پروژه های افتتاحی دانست و گفت: مجتمع فرهنگی و هنری سیسخت با اعتبار ۹ هزار میلیون ریال و مساحت هزار و ۴۵۰ مترمربع به بهرهبرداری رسید.
تاج امیری بیان کرد: این پروژه از سال ۸۵ آغازشد و در هفته دولت امسال به بهرهبرداری رسید.
وی طرح کشت گل رز روستای امیرآباد، طرح پرورش گیاهان دارویی، تعریض و روکش آسفالت از پاتاوه تا توتنده و مخزن آب شهر پاتاوه را از دیگر پروژه های هفته دولت عنوان کرد.
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