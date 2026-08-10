به گزارش خبرنگار مهر، عباس رسولی شامگاه دوشنبه در سومین جلسه شورای برنامهریزی شهرستان دنا، با تبریک روز خبرنگار و تسلیت ایام سوگواری اربعین حسینی، رحلت پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا(ع)، اظهار کرد: فعالیت کمیته برنامهریزی شهرستان محدود به یک جلسه سالانه نیست و در طول سال جلسات کارشناسی متعددی برای پایش میدانی پروژهها، بررسی پیشرفت فیزیکی، ارزیابی تخصیص اعتبارات و رفع موانع اجرایی برگزار میشود.
وی افزود: در سه ماهه نخست سال جاری نیز نشستهای تخصصی متعددی برای بررسی پروژههای نیمهتمام و شناسایی طرحهای اولویتدار شهرستان برگزار شده است.
اولویت با پروژههای نیمهتمام و اشتغالزا
فرماندار دنا گفت: دستور کار سومین نشست شورای برنامهریزی شامل بررسی نهایی پروژههای مصوب سالهای گذشته، تعیین تکلیف طرحهای با پیشرفت فیزیکی پایین، ابلاغ اعتبارات استانی سال ۱۴۰۴ و تعیین سهم دستگاههای اجرایی بر اساس شاخصهای جمعیتی، محرومیت و نیاز و همچنین تعریف پروژههای جدید با اولویت اشتغالزایی، آبرسانی، راهسازی و گردشگری است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه عمران شهری، اظهار کرد: ۱۲۰ هزار متر زیرسازی و آسفالت در شهر سیسخت و بیش از ۱۳۰ هزار مترمربع زیرسازی و آسفالت در شهر پاتاوه انجام شده است.
رسولی تجهیز ماشینآلات راهسازی، راهاندازی کارخانه شن و ماسه، احداث کتابخانه و تعیین تکلیف خانههای بهداشت بلاتکلیف را از دیگر اقدامات انجامشده در شهرستان عنوان کرد.
توسعه دنا از مسیر کشاورزی و گردشگری
فرماندار دنا با بیان اینکه ۷۸ درصد جمعیت شهرستان را روستاییان تشکیل میدهند، گفت: این رقم در بخش پاتاوه به ۹۲ درصد میرسد و به همین دلیل مسیر توسعه دنا باید بر محور کشاورزی و گردشگری تعریف شود؛ موضوعی که در سند آمایش سرزمین نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
وی با اشاره به ظرفیتهای شهرستان در حوزه گردشگری و اقتصادی، افزود: پارک ملی دنا، ۱۱۰ طرح شیلات در حوضه رودخانههای خرسان و بشار، وجود بزرگترین تولیدکننده ماهیان خاویاری استان و کلنگزنی ناحیه صنعتی روستای کتا از ظرفیتهایی است که باید برای ایجاد اشتغال و توسعه صنایع تکمیلی مورد توجه قرار گیرد.
رسولی تأکید کرد: تنها حدود پنج درصد ظرفیتهای گردشگری شهرستان فعال شده و برای استفاده از ظرفیتهای موجود، نیازمند حمایت و اعتبار ویژه در سطح استانی و ملی هستیم.
گلایه از سهمیه تسهیلات اشتغال دنا
وی با انتقاد از نحوه تخصیص تسهیلات اشتغالزایی شهرستان، تصریح کرد: سال گذشته بیش از ۸۵ درصد تسهیلات اشتغال، ازدواج و فرزندآوری در شهرستان پرداخت شد و عملکرد مناسبی داشتیم، اما امسال سهمیه شهرستان بهدرستی اعمال نشده است.
فرماندار دنا افزود: دستور استاندار در این زمینه نیز مغفول مانده و لازم است پیش از سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استان، سهمیه تسهیلات اشتغالزایی شهرستان مورد بازنگری قرار گیرد.
وی همچنین با اشاره به اینکه دنا پایلوت صنایع دستی استان در منطقه سادات محمودی است، گفت: سهم شهرستان در حوزه صنایع دستی کمتر از ظرفیتهای موجود در نظر گرفته شده و حتی بخشی از تسهیلات به دستگاههایی اختصاص یافته که در شهرستان دنا حضور ندارند.
۱۹۷ میلیارد تومان اعتبار استانی پاسخگوی نیازهای دنا نیست
رسولی با اشاره به اعتبارات استانی شهرستان گفت: اعتبارات استانی دنا از ۱۶۴ میلیارد تومان در سال گذشته به ۱۹۷ میلیارد تومان در سال جاری رسیده که حدود ۲۰ درصد رشد داشته است، اما این میزان اعتبار پاسخگوی نیازهای اساسی شهرستان نیست.
وی افزود: تکمیل هر یک از ایستگاههای پمپاژ کشاورزی دستکم ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و این در حالی است که سه ایستگاه پمپاژ توتنده، احمدغریب و سمرون و بنزرد با قدمتی بیش از ۱۰ سال همچنان بلاتکلیف هستند؛ ایستگاههایی که در صورت تکمیل میتوانند بیش از هزار هکتار زمین کشاورزی را زیر کشت ببرند.
فرماندار دنا بیشترین سهم اعتبارات امسال را مربوط به ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای، شرکت آب و فاضلاب، جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی عنوان کرد و گفت: متأسفانه کمترین رشد اعتباری نسبت به سال گذشته نیز به همین دستگاههای اصلی شهرستان اختصاص یافته است.
چهارخطه شدن محور یاسوج-اصفهان؛ مطالبه جدی دنا
وی با اشاره به قرار گرفتن بخش قابل توجهی از محور یاسوج-اصفهان در این شهرستان، اظهار کرد: حدود ۸۰ کیلومتر از ۹۸ کیلومتر این محور در شهرستان دنا قرار دارد و چهارخطه کردن این مسیر از اولویتهای اساسی شهرستان است.
رسولی افزود: آسفالت جادههای جلاله، کتسیاه و مازهکز هرکدام به حداقل سه سال کل اعتبارات شهرستان نیاز دارند و با اعتبارات محدود استانی امکان اجرای چنین پروژههایی وجود ندارد.
۲۸۷ پروژه عمرانی و اقتصادی افتتاح یا کلنگزنی شد
فرماندار دنا با اشاره به پروژههای فعال شهرستان، گفت: تونل مسیر یاسوج-سیسخت، بیمارستان سیسخت، جاده کریک-بیاره-سیسخت و آبرسانی سادات محمودی از جمله طرحهای در حال اجرا هستند.
وی افزود: ساماندهی پروژه ورودی پاتاوه، استخر پاتاوه و آسفالت راههای روستایی نیز بهزودی در دستور کار قرار میگیرد.
رسولی با بیان اینکه در دو سال گذشته ۲۸۷ پروژه عمرانی و اقتصادی در شهرستان افتتاح یا کلنگزنی شده است، گفت: برای این پروژهها اعتباری بالغ بر یک هزار و ۷۶۷ میلیارد تومان هزینه یا پیشبینی شده است.
توسعه دنا با اعتبارات استانی محقق نمیشود
وی با تأکید بر اینکه دنا برای رسیدن به وضعیت مطلوب به ۱۴ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، گفت: این میزان نیاز بر اساس احصای مطالبات و پروژههای مورد نیاز شهرستان در جریان سفر رئیسجمهور مشخص شده است.
فرماندار دنا تصریح کرد: با اعتبارات محدود استانی نمیتوان انتظار داشت همه مشکلات شهرستان برطرف و مسیر توسعه دنا هموار شود.
وی بر ضرورت جذب اعتبارات ملی تأکید کرد و افزود: مسئولان باید برای جذب اعتبارات ملی، مسئولیتهای اجتماعی نفت، منابع محرومیتزدایی، اعتبارات حوزه تنش آبی و سایر منابع ملی تلاش کنند تا بخشی از عقبماندگیها و نیازهای شهرستان جبران شود.
رسولی بیان کرد: پیگیری جدی مدیران اجرایی و مجموعه مدیریت استان برای جذب اعتبارات ملی، بازنگری سهمیه تسهیلات اشتغالزایی، توجه به زیرساختهای گردشگری و کشاورزی و تکمیل پروژههای نیمهتمام بهویژه در حوزه راه و آب باید در اولویت قرار گیرد.
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