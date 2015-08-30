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۸ شهریور ۱۳۹۴، ۱۲:۴۷

سه‌گانه جلیل سامان کامل می‌شود/ سریالی درباره منافقین

سه‌گانه جلیل سامان کامل می‌شود/ سریالی درباره منافقین

جلیل سامان به‌زودی تولید سریال «وقتی هیولا آمد» را به تهیه‌کنندگی سید احمد کاشانچی آغاز می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سامان بعد از تولید سریال های «ارمغان تاریکی» و «پروانه» قصد دارد فیلمنامه ای دیگر را در تکمیل سه گانه خود جلوی دوربین آورد. با توجه به اینکه موضوع روایت دو مجموعه قبلی حول محور گروهک های منافقین شکل گرفته بود این سریال هم از این موضع دور نمانده و بار دیگر قصه ای درام را با چنین رویکردی بیان می کند.

«وقتی هیولا آمد» درامی اجتماعی درباره یک پسر جوان به نام روزبه و دختری جوان است که با درگیرشدن در یک سری مسایل روابط شان تحت تاثیر قرار می‌گیرد. بخشی از تصویربرداری این مجموعه در تهران و بخش هایی هم در شهرستان های دیگر تولید می شود که احتمال دارد یکی از این شهرستان ها در شمال کشور باشد.

در صورت مهیا شدن شرایط تولید، این مجموعه به تهیه کنندگی احمد کاشانچی در زمستان روی آنتن می رود.

کد مطلب 2899223

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