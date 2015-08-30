آزادسازی ۱۳ هزار هکتار از اراضی ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، خداکرم جلالی اظهارداشت: در سال گذشته برای یک میلیون هکتار از اراضی ملی به‌نام دولت سند صادر شده است.

رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور از سنددار شدن ۱۳۶ میلیون هکتار از اراضی منابع طبیعی خبر داد و افزود: در سال گذشته با همکاری قوه قضائیه ۱۳ هزار هکتار از اراضی ملی از دست متصرفان خارج و مجدداً به منابع طبیعی ملحق شده است.

جلالی همچنین از پیشگیری و رفع تصرف ۸۶ هزار هکتار از اراضی ملی سخن گفت و تصریح کرد: در سال گذشته ۲ هزار و ۳۷۰ متر مکعب چوب قاچاق کشف شده و ۱۹ هزار هکتار اطفای حریق در جنگل ها و مراتع کشور صورت گرفته است.

معاون وزیر جهادکشاورزی، عملیات زراعت چوب را در سال گذشته ۲۴۰۰ هکتار و تولید نهال در نهالستان های ایران را در سطح ۳۴ میلیون اصله اعلام کرد وخاطرنشان ساخت: پارسال ۵۳ هزار هکتار جنگل کاری و توسعه جنگل، ۲۴۰ هزار هکتار بهبود و اصلاح مراتع، ۴۳۷ هزار هکتار اجرای عملیات آبخیزداری و ۱۷ هزار هکتار عملیات بیابان زدایی در منابع طبیعی کشور به مرحله اجرا در آمده است.

جلالی، بروز پدیده خشکسالی، افت آب های زیرزمینی و پدیده بیابان زایی را از چالش‌های قابل توجه منابع طبیعی برشمرد و افزود: کنترل ریزگردها، مقابله با بیابان زایی و توسعه عملیات آبخیزداری به منظور جلوگیری از بحران بی آبی و تبخیر آب از برنامه‌های اولویت دار و در دست اجرای این سازمان در سال‌جاری است.