مهرداد بهاروندی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آتش سوزی منطقه ویسیان خرم آباد با حضور نیروهای منابع طبیعی استان و همچنین مردم منطقه در حال حاضر تحت کنترل درآمده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بخش اعظمی از آتش سوزی خاموش و مهار شده است عنوان کرد: هم اکنون آتش سوزی تحت کنترل است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان با بیان اینکه در حال حاضر هنوز نیروهای منابع طبیعی در منطقه حضور دارند گفت: با توجه به اینکه این منطقه صعب العبور بوده و به دلیل شیبی که دارد ممکن است کنده های سوخته شده درخت سرازیر شده و آتش سوزی دوباره رخ دهد نیروهای منابع طبیعی در این محل همچنان حضور خواهند داشت.

بهاروندی همچنین به آسیب به حیات وحش و پرندگان این منطقه بر اثر آتش سوزی اشاره کرد و گفت: در این آتش سوزی ما شاهد سوختن مادر کبکهایی در این منطقه بودیم که دل هر بیننده ای را به درد می آورد تا نتیجه یک سهل انگاری خسارات جدی به طبیعت باشد.

آتش سوزی منطقه ویسیان در مرکز استان لرستان عصر جمعه از ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه آغاز شد و در حال حاضر با حضور فعال نیروهای منابع طبیعی لرستان و همچنین مردم منطقه بعد از حدود پنج ساعت مهار شده و هم اکنون این حریق در مرحله کنترل قرار دارد.

بنابراین گزارش وقوع آتش سوزیهای گاه و بیگاه در عرصه‌های جنگلی و مرتعی، چرای بی‌رویه دام، تعرض به عرصه های طبیعی و تغییر کاربری‌ها، خسارات خشکسالی و ریزگردها، اجرای پروژه های عمرانی غیرکارشناسی و... هر کدام زخمی را بر تن زاگرس زده‌اند تا به گفته سید محمد قاسمی دبیر کارگروه صیانت از جنگلهای لرستان سالانه ۱۲ هزار هکتار از جنگلهای لرستان نابود شود.

روند آتش سوزیها در جنگلها و مراتع لرستان در حالی استمرار دارد که بر اساس اظهار نظر مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان طی سال گذشته بیش از ۳۵۰ هکتار از جنگلهای لرستان بر اثر آتش سوزی از بین رفته است.

مطابق بررسی های صورت گرفته عامل انسانی در صدر دلایل آتش سوزی جنگلهای لرستان قرار دارد به طوریکه به گفته مدیرکل منابع طبیعی لرستان ۹۰ درصد آتش سوزی ها توسط عامل انسانی در جنگلهای لرستان رخ می دهد.

بنابر بررسی های صورت گرفته سه دلیل اختلاف کشاورزان و دامداران، بی‌احتیاطی گردشگران و آتش زدن «پس چر» مزارع از عوامل آتش سوزی‌ها در سطح جنگلها و مراتع استان لرستان است.

استان لرستان در زمینه وسعت جنگلهای بلوط بعد از استان فارس در رتبه دوم کشور قرار دارد.