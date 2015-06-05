اعلام آمادگی لرستان برای کمک به اطفای حریق جنگلهای ایلام

رضا آریایی در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تا این لحظه هیچ گونه درخواستی از سوی استانداری ایلام و مدیریت بحران این استان برای اعزام نیرو و تجهیزات لازم برای مهار آتش سوزی های منطقه "شلم" ارائه نشده است.

وی با بیان اینکه باید استانداری ایلام در این زمینه از ما درخواست اعزام نیرو و همچنین امکانات و تجهیزات لازم برای مهار این آتش سوزی را داشته باشد گفت: با توجه به اینکه ایلام استان معین لرستان محسوب می شود به طور حتم درصورت اعلام درخواست از سوی استانداری ایلام ما نسبت به اعزام نیرو و تجهیزات اقدام خواهیم کرد.

مدیر کل مدیریت بحران لرستان با بیان اینکه پیش از این نیز ما همواره اقدام به اعزام نیرو و تجهیزات لازم به استانهای معین مانند ایلام در هنگام بحران کرده ایم تصریح کرد: نمونه این اقدام در زلزله آبدانان بود که ما بیش از ۷۰ درصد کل امکانات خود در یک روز را برای این شهرستان ارسال کردیم.

آمادگی یک گروه از منابع طبیعی لرستان برای مهار آتش سوزی جنگلهای ایلام

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان نیز در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: تا کنون از منابع طبیعی استان ایلام درخواست کمکی در این رابطه به لرستان داده نشده است.

مهرداد بهاروندی ادامه داد: با این وجود ما یک گروه را برای کمک رسانی برای مهار آتش سوزی جنگلهای ایلام در حالت آماده باش قرار داده ایم.

وی تصریح کرد: در صورت اعلام نیاز استان ایلام در این زمینه ما اقدام به اعزام این گروه و امکانات و تجهیزات لازم برای مهار آتش سوزی های منطقه شلم استان ایلام خواهیم کرد.

بنابراین گزارش جنگلهای بلوط منطقه شلم در استان ایلام از روز پنج شنبه دچار حریق شده که به رغم مهار آتش سوزی طی شب گذشته، خاکستر موجود دوباره امروز شعله ور شد و همچنان عملیات اطفای حریق ادامه دارد.