خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: بوی نان تازه را که استنشاق می کنیم، به این موضوع فکر نمی‌کنیم که تهیه این نان چقدر سختی به همراه داشته است؛ از شخم زدن زمین تا برداشت محصول و تبدیل آن به آرد و بعد هم خمیر و در آخر هم پخت نان.

از همان مراحل اول یعنی کاشت و داشت و برداشت محصول شروع می‌کنیم؛ کاشتی که با وجود مکانیزه شدن کشاورزی، هنوز هم سختی‌های خاص خودش را دارد.

چند مرحله شخم زدن و پاشیدن بذر و پوشاندن روی بذر تنها بخشی از کار تولید گندم است؛ در مرحله داشت نیز نیاز به آبیاری و کوددهی زمین است تا محصولی مناسب به دست بیاید.

در شرایطی که با کمبودهای شدید منابع آبی روبرو هستیم، آب چندانی وجود ندارد که کشاورزان بتوانند از روش آبی برای کاشت غلات استفاده کنند.

استفاده از روش کاشت دیم، یکی از راهکارهای تولید محصول در شرایط کم‌آبی است که بیشتر برای کشت غلات استفاده می‌شود.

به دلیل بی‌آبی و البته به‌ناچار، بسیاری از کشاورزان به امید بارش باران، کشت دیم را در زمین‌های کشاورزی خود انجام می‌دهند ولی متاسفانه امسال شانس با آنها یار نبود.

سالی کم‌باران برای استان بوشهر

سال گذشته سالی بسیار کم باران بود و به گفته مسئولان هواشناسی و آب منطقه‌ای استان بوشهر شاهد کاهش شدید میزان بارندگی‌ها در استان بوشهر بودیم.

هر چند میزان متوسط بارندگی‌ها در استان بوشهر سالانه بیش از ۲۵۰ میلیمتر بوده است، ولی به گفته «پیام مساعدی» کارشناس اداره‌کل هواشناسی بوشهر، بارندگی‌های بوشهر در فصل ۹۳-۹۴ کمتر از ۱۰۰ میلیمتر بوده است.

این آمار کارشناس هواشناسی بیانگر کاهش ۷۰ درصدی بارندگی‌ها در بوشهر است؛ این در حالی است که بارندگی‌ها ارتباط مستقیمی با وضعیت برداشت محصول از زمین‌های کشت دیم دارد.

بر اساس اعلام کارشناس هواشناسی استان بوشهر، در فصل زراعی جاری بارندگی‌ها در سال زراعی ۹۳-۹۴ میزان بارندگی‌ها در شهرستان بوشهر ۷۰ درصد، در دیر ۷۱ درصد، در جم ۶۴ درصد، در دیلم ۱۷ درصد، در دشتستان ۶۹ درصد، در تنگستان ۶۰ درصد، در گناوه ۳۶ درصد، در دشتی، ۳۶ درصد، در کنگان ۶۱ درصد و در عسلویه نیز ۶۵ درصد کاهش یافته است.

خبری از جبران خسارات توسط بیمه نیست

حبیب بنافی یکی از کشاورزانی است که در شهرستان دشتستان اقدام به کشت ۱۰۳ هکتار دیم گندم کرده بود، به این امید که با برداشت محصول خود بتوانند هزینه های زندگی خود را تامین کند ولی امسال دستش خالی ماند.

زمین‌های خود را امسال سراسر گندم کاشته بود به امید بارش الهی و برداشت محصول پربار؛ ولی حالا دستش خالی است و زمین‌هایش حتی رنگ کمباین را هم ندید.

در حالی که بیمه هر سال بیمه خسارت‌ها را تا پایان تیرماه پرداخت می‌کرد، «بنافی» می‌گوید که امسال هنوز پولی پرداخت نشده است و ما همچنان نگرانیم.

عباس شادمان هم دیگر کشاورزی است که ۴۰۰ هکتار کاشت بی برداشت داشته است. او فاصله بسیار زیادی بین بارش‌ها در فصل زمستان و کاهش چشمگیر بارش‌ها را عامل اصلی عدم برداشت محصول عنوان می‌کند ولی همچنان امیدوار است به آینده.

امید دارد که امسال بتواند محصولی بکارد و جبران خسارت‌های سال گذشته شود. اما دستش خالی است و هنوز هم پولی از بیمه کشاورزی دستش را نگرفته است. امیدوار است که بیمه پولش را بدهد تا در آستانه فصل کشت بتواند خود و زمینش را برای کشت جدید آماده کند.

اسماعیل احمدی کشاورز دیگری است که می‌گوید: امسال دیم‌کاران به صورت صد در صد خسارت دیدند و هیچکدام نتوانستیم محصولی برداشت کنیم.

او هم پارسال ۲۵۰ هکتار کشت داشت ولی برای سال جدید پولی در بساط ندارد که زمین خود را شخم زده و بتواند بذر بخرد و بکارد. او در انتظار پرداخت خسارت بیمه خشکسالی سال گذشته و تامین هزینه برای سال جاری است.

خشکسالی عامل ازبین رفتن گندم دیم

در حالی که سال زراعی گذشته ۹۵ هزار تن گندم در استان بوشهر برداشت شده بود، بر اساس اعلام مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان بوشهر، تنها ۲۵ هزار تن گندم در سال جاری برداشت شد.

سال گذشته و پس از کاهش بارندگی‌های زمستان، مدیران جهاد کشاورزی استان بوشهر از برداشت ۳۶ هزار تن گندم در سال جاری خبر داده بودند ولی آمار در زمان برداشت باز هم از این مقدار کمتر شد و خسارات بسیار زیادی به کشاورزان استان وارد شد.

کاهش بارندگی و خشکسالی‌ها مهمترین عامل از بین بردن محصولات مزارع دیم استان از دید مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان بوشهر است که باعث شد تا میزان خرید گندم نسبت به سال قبل ۷۲ درصد کاهش یابد.

وضعیت پرداخت بیمه و میزان خسارات

به سراغ رئیس جهاد کشاورزی شهرستان دشتستان می‌رویم تا در خصوص بیمه کشت دیم غلات و پیگیری‌های صورت گرفته از او بپرسیم و او هم پاسخ می‌دهد که پیگیری‌های کامل صورت گرفته است.

به گفته حمید جهانبخش، اسناد مربوط به خسارت دیم‌کاران دشتستان از طریق صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان ارسال و منتظر تامین اعتبار برای پرداخت خسارات است.

وی از انجام تمامی اقدامات مربوط به پرداخت خسارت دیم کاران در سطح استانی و ورود آن به مرحله ملی خبر می‌دهد و امیدوار است که پرداخت خسارت کشاورزان تا قبل از شروع بارندگی و فصل کشت به صورت کامل پرداخت شود.

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان دشتستان به مشکلات پیش آمده برای کشاورزان اشاره می‌کند و می‌گوید: میزان خسارت کشاورزان در بحث کشت دیم ۱۰۰ درصد تعیین شده است.

وی عقیده دارد که اقتصاد کشاورزان وابسته به میزان خسارت دریافتی است و اگر خسارت‌های ایشان پرواخت نشود، بخش زیادی از کشاورزان توانایی کشت جدید ندارند.

قدر کشاورزان را بدانیم

علی‌رغم مشکلات بسیار زیادی که هر ساله پیش روی کشاورزان قرار می‌گیرد، ولی دوباره هم شاهدیم که کشاورزان وارد عرصه کار و تلاش می‌شوند و محصولی می‌کارند تا برداشتی داشته باشند.

دولت نیز باید قدر کشاورزان را بداند و از آنها حمایت کند. یکی از این حمایت‌ها می‌تواند جبران خسارت‌های کشاورزان و پرداخت به‌موقع حق بیمه کشاورزی باشد.

حال زمان زیادی تا آغاز فصل جدید کاشت محصول نمانده است و کشاورزان برای خرید بذر، کود و شخم زمین خود نیاز به نقدینگی دارند و باید دست آنها را گرفت.

خبرنگار: سعید رضائی