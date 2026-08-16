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۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۲۲

تشدید نظارت بر بازار کنگان؛ واحد لبنیاتی متخلف پلمب شد

تشدید نظارت بر بازار کنگان؛ واحد لبنیاتی متخلف پلمب شد

بوشهر- رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان کنگان از پلمب یک واحد صنفی تولید لبنیات سنتی به دلیل تخلفات بهداشتی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد بردستانی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی گزارش شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگان درباره مثبت شدن نتایج آزمایش‌های میکروبی محصولات تولیدی یک واحد صنفی لبنیات سنتی در دو نوبت مختلف، موضوع به‌صورت فوری در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در همین راستا گشت مشترکی با حضور رئیس پلیس آگاهی و کارآگاهان مربوطه، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت، کارشناسان شبکه بهداشت و درمان و دامپزشکی شهرستان برگزار و وضعیت این واحد صنفی مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان کنگان ادامه داد: در جریان این بازدید، تخلفات بهداشتی واحد مورد بررسی قرار گرفت و برای آن پرونده تشکیل شد و واحد صنفی متخلف نیز تا زمان رفع نواقص و رعایت کامل الزامات بهداشتی پلمب شد.

بردستانی با تأکید بر ضرورت صیانت از سلامت شهروندان گفت: نظارت بر واحدهای تولید و عرضه مواد غذایی با جدیت ادامه دارد و با واحدهایی که سلامت مردم را به خطر بیندازند، مطابق قانون برخورد خواهد شد.

تشدید نظارت بر بازار و برخورد با تخلفات اقتصادی

وی همچنین از تشدید نظارت‌ها بر بازار و واحدهای صنفی شهرستان کنگان خبر داد و اظهار کرد: برخورد با تخلفات اقتصادی از جمله احتکار، گران‌فروشی و عرضه کالا و خدمات خارج از ضوابط قانونی در دستور کار تعزیرات حکومتی قرار دارد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی کنگان تصریح کرد: صیانت از حقوق مردم، حفظ سلامت بازار و جلوگیری از تضییع حقوق مصرف‌کنندگان از اولویت‌های اصلی تعزیرات حکومتی است و در این راستا گشت‌های نظارتی به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

بردستانی خاطرنشان کرد: گشت‌های مشترک با همکاری دستگاه‌های نظارتی و اجرایی شهرستان در کنار رسیدگی به پرونده‌های تخلفات اقتصادی انجام می‌شود و با هرگونه تخلف در حوزه عرضه کالا، به‌ویژه مواد غذایی و کالاهای مصرفی، مطابق قانون برخورد خواهد شد.

وی گفت: نظارت بر بازار تنها با هدف مقابله با گران‌فروشی و احتکار انجام نمی‌شود، بلکه حفظ آرامش روانی جامعه، جلوگیری از تضییع حقوق مصرف‌کنندگان و اطمینان از عرضه کالاهای سالم و استاندارد نیز از اهداف مهم این نظارت‌هاست.

کد مطلب 6918567

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