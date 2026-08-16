تشدید نظارت بر بازار کنگان؛ واحد لبنیاتی متخلف پلمب شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد بردستانی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی گزارش شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگان درباره مثبت شدن نتایج آزمایش‌های میکروبی محصولات تولیدی یک واحد صنفی لبنیات سنتی در دو نوبت مختلف، موضوع به‌صورت فوری در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: در همین راستا گشت مشترکی با حضور رئیس پلیس آگاهی و کارآگاهان مربوطه، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت، کارشناسان شبکه بهداشت و درمان و دامپزشکی شهرستان برگزار و وضعیت این واحد صنفی مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان کنگان ادامه داد: در جریان این بازدید، تخلفات بهداشتی واحد مورد بررسی قرار گرفت و برای آن پرونده تشکیل شد و واحد صنفی متخلف نیز تا زمان رفع نواقص و رعایت کامل الزامات بهداشتی پلمب شد.

بردستانی با تأکید بر ضرورت صیانت از سلامت شهروندان گفت: نظارت بر واحدهای تولید و عرضه مواد غذایی با جدیت ادامه دارد و با واحدهایی که سلامت مردم را به خطر بیندازند، مطابق قانون برخورد خواهد شد.

تشدید نظارت بر بازار و برخورد با تخلفات اقتصادی

وی همچنین از تشدید نظارت‌ها بر بازار و واحدهای صنفی شهرستان کنگان خبر داد و اظهار کرد: برخورد با تخلفات اقتصادی از جمله احتکار، گران‌فروشی و عرضه کالا و خدمات خارج از ضوابط قانونی در دستور کار تعزیرات حکومتی قرار دارد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی کنگان تصریح کرد: صیانت از حقوق مردم، حفظ سلامت بازار و جلوگیری از تضییع حقوق مصرف‌کنندگان از اولویت‌های اصلی تعزیرات حکومتی است و در این راستا گشت‌های نظارتی به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

بردستانی خاطرنشان کرد: گشت‌های مشترک با همکاری دستگاه‌های نظارتی و اجرایی شهرستان در کنار رسیدگی به پرونده‌های تخلفات اقتصادی انجام می‌شود و با هرگونه تخلف در حوزه عرضه کالا، به‌ویژه مواد غذایی و کالاهای مصرفی، مطابق قانون برخورد خواهد شد.

وی گفت: نظارت بر بازار تنها با هدف مقابله با گران‌فروشی و احتکار انجام نمی‌شود، بلکه حفظ آرامش روانی جامعه، جلوگیری از تضییع حقوق مصرف‌کنندگان و اطمینان از عرضه کالاهای سالم و استاندارد نیز از اهداف مهم این نظارت‌هاست.