اهتمام ویژه دامپزشکی به برون سپاری خدمات و تقویت بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدمهدی احمدی یکشنبه شب در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی توجه ویژه ای به برون سپاری خدمات و واگذاری فعالیت های تصدی گرایانه به بخش خصوصی دارد؛ به نحوی که تاکنون انجام ۱۸ فرایند اداری، به دفاتر پیشخوان، و بخش اعظم فعالیت های اجرایی فنی نیز به بخش خصوصی دامپزشکی واگذار شده است.

وی عنوان کرد: واگذاری بخشی از خدمات قابل ارائه این اداره کل به دفاتر پیشخوان با هدف کاهش تصدی گری دولت، تسهیل خدمت رسانی با الکترونیکی کردن خدمات، افزایش رضایت مندی ارباب رجوع و تکریم آنان از طریق سرعت بخشیدن به امور جاری انجام شده است.

احمدی شفاف سازی فرایندهای اجرایی و صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور را از دیگر مزایای این اقدام توصیف کرد و افزود: هم اکنون دفاتر پیشخوان منتخب در مرکز استان و شهرستان ها خدماتی از قبیل صدور یا تمدید پروانه اشتغال به کار مسئولان فني و بهداشتی و فارغ التحصیلان دامپزشکی، صدور و تمدید پروانه خودروهای حمل دام و طیور زنده و فرآورده های خام دامی، دریافت نتیجه آزمایشات، صدور و تمدید مجوز مایه کوبی دام و طیور، تاسیس یا تمدید مجوز فعالیت داروخانه، آزمایشگاه و درمانگاه دامپزشکی، همچنین صدور پروانه بهداشتی اماکن دامی، کارخانجات تولید خوراک دام، مراکز جمع آوری شیر و کشتارگاه های دام و طیور را به متقاضیان ارائه می دهند.

وی یادآور شد: با همکاری انجمن صنفی دفاتر پیشخوان دولت در استان، کلاس آموزشی ویژه ای هم به منظور تسهیل خدمات رسانی به بهره برداران برگزار شده است.

مدیرکل دامپزشکی خراسان شمالی همچنین با تأکید بر این که دامپزشکی از پیشگامان واگذاری امور به بخش خصوصی است، اضافه کرد: در راستای اجرای مفاد ابلاغیه سیاست های اصل ۴۴ قاون اساسی و واگذاری امور غیرحاکمیتی به بخش غیردولتی که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب و دولت و مجلس محترم قرار دارد، دامپزشکی استان صددرصد امور مربوط به دارو و درمان و معالجات دام و طیور و حدود ۶۰ درصد فعالیت های مبارزه و پیشگیری از بیماری ها را به بخش خصوصی دامپزشکی واگذار کرده است.

وی افزود: در همین راستا، نظارت بهداشتی بر مراکز جمع آوری شیرخام و نیز کشتارگاه ها و کارگاه های بسته بندی نیز با تعیین مسئولان فنی و بهداشتی در این مراکز، به بخش غیردولتی واگذار شده است.

احمدی با بیان این که با این اقدامات برای بیش از یکصد نفر از دانش آموختگان رده های مختلف دامپزشکی در استان اشتغالزایی شده است، تصریح کرد: تمامی این اقدامات با توجه به سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ و اقتصاد مقاومتی و با هدف کاهش تصدی گری دولت و تمرکز بیشتر این دستگاه اجرایی بر ایفای وظایف حاکمیتی و نظارتی، همچنین شفاف سازی و تسهیل فرایندهای اجرایی، تقویت بخش غیردولتی و افزایش توان رقابت پذیری آن و جلب مشارکت مردم در اقتصاد صورت پذیرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام دامپزشکی خراسان شمالی این استان با دارابودن حدود دو میلیون و ۲۰۰ هزار رأس دام سبک و بیش از ۵۰ هزار رأس دام سنگین، قطب دامپروری شمال شرق کشور محسوب می شود.