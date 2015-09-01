«شام آخر» به صرف خنده/ کارم را از تئاتر آغاز کردم

عارف لرستانی بازیگر تلویزیون درباره اولین تجربه کارگردانی اش در تئاتر به خبرنگار مهر گفت: قرار است نمایش «شام آخر» را از ۱۲ شهریور ماه در سالن البرز پردیس سینمایی کوروش به صحنه ببرم. این اثر نمایشی نوشته فرهاد آییش است و هنرمندانی چون سعید امیرسلیمانی، سپند امیرسلیمانی، کمند امیرسلیمانی، ماندانا سوری، سوزان عزیزی، عارف لرستانی، آزاده زارعی، علی اوجی و خودم در این نمایش بازی می کنیم.

به گفته وی، نمایش «شام آخر» داستان زوجی است که در خانه ویلایی خود مهمانی ترتیب می دهند و سه زوج دیگر را برای صرف شام دعوت می کنند اما از اواسط مهمانی به یکباره شخصیت دیگری وارد داستان شده و ماجرای مهمانی را تغییر می دهد ...

بازیگر مجموعه «شوخی کردم» درباره اجرا در پردیس کوروش بیان کرد: مخاطبانی که برای دیدن نمایش به مکان هایی چون پردیس کوروش می‌آیند توقع دیدن نمایش های جدی و مثلا آثاری را که در مراکز شناخته شده تئاتری مثل تئاتر شهر، ایرانشهر یا تماشاخانه باران به صحنه می روند، ندارند. این تماشاگران انتظار دیدن آثار طنز و کمدی را دارند. من نیز اگر می خواستم در مرکز شهر نمایشی به صحنه ببرم قطعا این نمایشنامه را برای اجرا انتخاب نمی کردم چون آقای آییش سال ها قبل به بهترین شکل ممکن این نمایشنامه را به صحنه برده بود اما «شام آخر» با فضایی که دارد مناسب اجرا در چنین مکانی است.

لرستانی درباره انتخاب این متن برای اجرا توضیح داد: من پیش از این تجربه کارگردانی یک نمایش را به صورت غیرحرفه ای داشتم اما این نمایش اولین تجربه حرفه ای من به حساب می آید به همین دلیل برای اجرا نمایشنامه های بسیاری را خواندم چون می خواستم هم اثری کمدی و جذاب باشد و هم از شیوه اجرایی تئاترهای آزاد دور باشد. به همین جهت این نمایشنامه را انتخاب کردم. «شام آخر» لبه تیغ حرکت می کند چون هم قابلیت تبدیل شدن به یک نمایش کمدی را دارد و هم می تواند به عنوان اثری روشنفکرانه مطرح شود.

بازیگر سریال «قهوه تلخ» درباره علاقه اش به تئاتر بیان کرد: من کارم را از تئاتر دانش‌آموزی آغاز کردم و از طریق بازیگری در تئاتر به عرصه تصویر رفتم اما بازی در کارهای تصویری فرصت بازیگری و کارگردانی در تئاتر را از من گرفته است. همیشه علاقمند بودم کارگردانی تئاتر را هم تجربه کنم که خوشحالم بالاخره این فرصت برایم فراهم شد.

لرستانی در پایان صحبت هایش درباره انتخاب بازیگران نمایش گفت: خانواده امیرسلیمانی به همراه تعدادی دیگر از هنرمندان در این نمایش بازی می کنند. من پیش از این با سعید امیرسلیمانی و سپند و کمند امیرسلیمانی کار کرده بودم و با آنها آشنایی داشتم و به دلیل همین آشنایی از آنها دعوت به همکاری کردم. خانواده امیر سلیمانی و البته دیگر بازیگران اثر، همگی هنرمندانی حرفه ای و دلسوز هستند که با آرامش در سر تمرین ها حضور می یابند و همین امر باعث راحتی خیال من است.

نمایش کمدی «شام آخر» نوشته فرهاد آییش و به کارگردانی عارف لرستانی و تهیه کنندگی محسن دو کوشکانی از ۱۲ شهریور ماه در سالن شماره هفت (سالن البرز) پردیس سینما و تئاتر کوروش به صحنه می رود.

سایر عوامل این نمایش نیز عبارتند از: نازیار عمرانی دستیار کارگردان، سمیرامیس محمدی منشی صحنه، رضا خلیلی اجرای دکور، علی اکبری تدارکات، لیلی صدیق عکاس، سمیرامیس محمدی روابط عمومی و مشاور امور رسانه.