تصادف مرگبار موتورسیکلت در بزرگراه یادگار امام(ره)

سرهنگ مراد مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات این حادثه مرگبار، گفت: ساعت ۱۳:۱۵ ظهر امروز وقوع یک مورد تصادف مرگبار در مسیر شمال به جنوب بزرگراه یادگار امام به پلیس راهور اطلاع داده شد.

وی گفت: در پی وقوع این حادثه، بلافاصله کارشناسان تصادف پلیس راهور در محل حادثه حاضر شدند.

بررسی‌های اولیه نشان می‌داد راکب جوان موتورسیکلت ۱۸۰ سی سی قرمزرنگ روی پل شهیدان در حال حرکت بود که به علت تخطی از سرعت مطمئنه، تعادل و کنترل موتورسیکلت خود را از دست داده و پس از برخورد با جدول سمت چپ، واژگون شده و راکب جوان آن به شدت از ناحیه سر با جدول حاشیه اتوبان برخورد کرده است.

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهنمایی و رانندگی افزود: راکب جوان موتورسیکلت در همان دقایق اولیه واژگونی موتورسیکلت به دلیل عدم استفاده از کلاه ایمنی و برخورد شدید، در دم جان سپرد.

مرادی با توصیه به راکبان موتورسیکلت برای رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، گفت: به موتورسیکلت‌سواران توصیه می‌شود در هنگام حرکت در بزرگراه حتما از کلاه ایمنی استفاده کرده و با سرعت مجاز حرکت کنند.