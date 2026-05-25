سید رحیم شهیدیپور در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در جریان این پایش، تعداد چهار مگس میوه مدیترانهای در هفت ایستگاه مانیتورینگ مستقر در باغات شهرستان بابل شکار و ثبت شد.
وی افزود: این موفقیت با فعالسازی ایستگاههای پیشآگاهی در مراکز جهاد کشاورزی و بهکارگیری ۱۴ تله فرمونی همراه با کارت زرد و تلههای جلبکننده غذایی (بیولور) محقق شده است.
معاون سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به اینکه نسل اول این آفت معمولاً روی میوههای باقیمانده از سال قبل نظیر پرتقال، نارنج، والنسیا و ازگیل ژاپنی تکثیر مییابد، تأکید کرد: باغداران باید هرچه سریعتر نسبت به برداشت و جمعآوری تمام میوههای رسیده در باغات، خانهسراها و ویلاها اقدام کنند تا پل ارتباطی میزبانهای آفت قطع شود.
شهیدیپور در تشریح روشهای مدیریت تلفیقی این آفت بیان داشت: رعایت بهداشت کف باغ از طریق حذف علفهای هرز داخل و حاشیه باغات و نیز جمعآوری و دفن میوههای ریخته شده زیر درختان در عمق ۵۰ سانتیمتری خاک، تأثیر چشمگیری در کاهش آلودگی خواهد داشت.
وی در پایان به باغداران توصیه کرد: در باغات و خانهسراهایی که کشت مخلوط سیاهریشه و مرکبات دارند، نسبت به نصب ۱۵ تا ۲۰ عدد تله جلبکننده حاوی فرمون یا جلبکننده غذایی نظیر سراتینکس، سراتل و پروتئین هیدرولیزات اقدام شود؛ این روش در شکار انبوه آفت و کاهش جمعیت نسل اول بسیار ضروری و حیاتی است.
