۱۰ میلیارد ریال صدقه در خراسان شمالی جمع آوری شد

به گزارش خبرنگار مهر، برات سلیمی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: مردم خیر و نیکوکار خراسان شمالی از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۱۰ میلیارد ریال صدقه پرداخت کرده اند.

وی با بیان اینکه این میزان صدقه جمع آوری شده به نسبت مدت مشابه سال گذشته ۲۵ درصد افزایش داشته است، افزود: به طور متوسط ماهانه ۲.۵ میلیارد ریال صدقه در استان جمع آوری می شود.

سلیمی با اشاره به نقش موثر پرداخت صدقه در رفع مشکلات نیازمندان و محرومان جامعه، اضافه کرد: در حال حاضر در خراسان شمالی ۱۲۶ هزار و ۱۲۷ عدد صندوق صدقه وجود دارد که از این تعداد ۱۲۱هزار و۴۵۴ صندوق کوچک، دوهزار و ۷۴۱ عدد صندوق بزرگ و هزار و ۹۳۲ عدد نیز صندوق متوسط هستند.

وی همچنین با اشاره به نحوه و محل‌های هزینه کرد صدقات جمع‌آوری شده در استان، اظهار داشت: تمامی صدقات جمع آوری شده با برنامه ریزی از پیش انجام شده و با در نظر گرفتن نیازهای موجود در استان در زمینه رفع مشکلات عمرانی، فرهنگی، معیشتی، تحصیلی و ... نیازمندان هزینه می‌شود.

سلیمی با قدردانی از مردم خیر و نوع دوست خراسان شمالی به دلیل مشارکت پرشور آنها در رفع نیاز نیازمندان، تصریح کرد: با مشارکت مردم این استان، نهاد کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان شمالی در سه سال متولی رتبه برتر کشوری در زمینه مشارکت های مردمی را در بین تمامی استان های کشور کسب کرده است.

وی اظهار امیدواری کرد که امسال نیز همانند سال های گذشته کمک ها و مشارکت های مردمی در خراسان شمالی در راستای رفع مشکلات مستمندان روند افزایشی خود را حفظ کند.

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان افزود: در حال حاضر در مجموع ۷۱ هزار و ۱۳۴ نفر در قالب ۳۵ هزار و ۳۳۴ خانوار تحت پوشش مستقیم این نهاد قرار دارند.