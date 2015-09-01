به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ کرملین امروز اعلام کرد که «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور این کشور قرار است در اجلاس اقتصادی شرق روسیه درباره فرصت های متنوع اقتصادی در تمامی این کشور و نیز خاور دور سخنرانی کند.

اجلاس اقتصادی شرق روسیه قرار است از سوم تا پنجم ماه سپتامبر سال جاری در شهر «ولادی وستک» روسیه به عنوان مبنایی برای گفتگو میان سرمایه گذاران بین المللی، دولت روسیه و کشورهای آسیا اقیانوسیه برگزار شود.

بیش از ۲۰۰ پروژه سرمایه گذاری به ارزشی فراتر از ۴/۷ تریلیون روبل معادل ۷۰/۴ میلیارد دلار در این اجلاس مطرح خواهد شد.

گفتنی است از زمان ایجاد بحران در مناطق شرقی اوکراین و تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه روسیه، مسکو تلاش خود را بر مقابله با این تحریم ها به ویژه در حوزه های اقتصادی متمرکز کرده است.

مناطق شرقی اوکراین از ابتدای سال میلادی گذشته پس از الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه خواستار جدایی از اوکراین شدند که همین امر منجر به بروز درگیری های خونین در شرق این کشور شد.

کشورهای غربی به بهانه حمایت مسکو از جدایی طلبان اوکراین اقدام به تحریم روسیه کرده است؛ .اقدامی که روسیه بارها آن ا رد کرده است.