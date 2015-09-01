به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورايتی، در اين فيلم قرار است نيكلاس هولت در نقش اين نويسنده مشهور و مردم گريز جلوی دوربين برود. «ياغی دشت» كه يادآور نام كتاب مشهور سلينجر «ناتور دشت» است، فيلمی زندگينامه‌اي است كه به كارگردانی دنی استرانگ ساخته می‌شود. فيلمنامه اين فيلم نيز توسط خود وی نوشته شده است.

اين فيلم با اقتباس از كتاب زندگينامه سلينجر با عنوان «جی.دی سلينجر: يک زندگی» نوشته كنت اسلاوينسكی ساخته می شود. سرمايه گذاری اين فيلم را «بلک ليبل مديا» انجام داده و در جشنواره بعدی فيلم تورنتو حقوق آن برای فروش عرضه خواهد شد.

اين فيلم تلاش دارد تا زندگی سلينجر را كشف كند و از تفكرات او پرده بردارد و داستان چگونگی تولد كتاب مشهور «ناتور دشت» را بيان كند. تجربيات دوران جوانی نويسنده، تجربياتش از حضور در خطوط مقدم جبهه‌های جنگ جهانی دوم و به پايان رسيدن عشق بزرگ زندگی اش، قصه بازگردانده شدن داستان‌هايش توسط مجله نيويوركر و بيداري روحي او، همه و همه در اين فيلم تصوير مي‌شود.

به گفته آلكس والتون از كمپاني «بلوم» كتاب «ناتور دشت» يك اثر كلاسيك است كه تاثيري ماندگار بر ۶ نسل پس از خود گذاشته است.

استرانگ براي ساخت مجموعه تحسين شده «امپراتوري» شناخته شده و «پيشخدمت» و دو قسمت از «بازي‌هاي گرسنگي» از فيلمنامه‌اي كه به قلم او نوشته شده، بهره گرفته اند.

او همچنين در فيلم علمي –تخيلي «برابرها» در كنار كريستين استوارت، گاي پيرس و جكي ويور بازي كرده است.

سلينجر از نويسندگان بزرگ آمريكايي در سال ۲۰۱۰ درگذشت ، در حالي كه سالرنو كار روي ساخت مستندي از زندگي وي را از سال ۲۰۰۴ شروع كرده بود. اين مستند فروشي ۶۵۰ هزار دلاري را در سال ۲۰۱۳ تجربه كرد.