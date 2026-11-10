سیده رقیه پناهی در گفت و گو با خبرنگار مهر از تأمین و ورود تجهیزات سرمایه‌ای به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان برای بیمارستان‌های استان خبر داد.

وی اظهار کرد: با رایزنی‌های انجام‌شده در سطح وزارت بهداشت و پیگیری‌های مستمر معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج و همکاران این مجموعه در وزارتخانه، تجهیزات سرمایه‌ای مورد نیاز بیمارستان‌های استان با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان تأمین و وارد استان شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با اشاره به اینکه نیازسنجی تجهیزات مورد نیاز مراکز درمانی در جریان سفر دکتر سجاد رضوی، معاون درمان وزیر بهداشت، به استان انجام شده بود، افزود: تأمین این تجهیزات در راستای پیگیری و اجرای مصوبات آن سفر صورت گرفته و خوشبختانه روند تحقق تعهدات و مصوبات سفر با جدیت دنبال می‌شود.

وی تصریح کرد: تجهیزات تأمین‌شده متناسب با نیاز مراکز درمانی و بیمارستان‌های مختلف استان توزیع خواهد شد تا زمینه ارتقای امکانات و زیرساخت‌های درمانی و بهبود کیفیت خدمات‌رسانی به بیماران فراهم شود.

وی تأکید کرد: حمایت‌های وزارت بهداشت و پیگیری مستمر مصوبات سفر مسئولان ملی، نقش مهمی در تأمین نیازهای تجهیزاتی، تقویت زیرساخت‌های درمانی و ارتقای سطح خدمات سلامت در استان کهگیلویه و بویراحمد دارد.