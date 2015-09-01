به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، «لیندسی گراهام» سناتور تندرو جمهوریخواه و نامزد انتخابات سال آینده ریاست جمهوری در آمریکا با انتقاد از توافق هسته ای ۱۴ جولای (۲۳ تیر ماه) میان کشورهای ۱+۵ با ایران موسوم به برجام، مدعی شد که مبالغ آزاد شده حاصل از محل لغو تحریم ها علیه ایران صرف جنگ افروزی در خاور میانه صرف خواهد شد.

گراهام که به شدت با «دونالد ترامپ» رقیب سیاسی جمهوریخواه خود برای جلب حمایت رأی دهندگان به ویژه در ایالت کارولینای جنوبی رقابت می کند، در برنامه «نیو دِی» در شبکه تلویزیونی سی ان ان شرکت و به انتقاد از دولت کنونی آمریکا در توافق هسه ای با ایران پرداخت.

وی در این باره گفت: حتی اگر ایران در این توافق فریبکاری هم نکند، تا ۱۵ سال آینده به سلاح هسته ای دست خواهد یافت.

این سناتور تندرو ادامه داد: به دوستان خود که می گویند، یا این توافق و یا جنگ باید بگویم که گزینه توافق کنونی یک انتخاب ناصحیح بوده است.