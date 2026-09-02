تخلیه بار محاکم با چک دیجیتال؛ از بازدارندگی حقوقی تا رکود اقتصادی

به گزارش خبرنگار مهر، در سالهای اخیر، نظام بانکی ایران با سرعتی بیسابقه به سمت دیجیتالی شدن حرکت کرده است. یکی از مهمترین دستاوردهای این تحول، معرفی «چک الکترونیکی» است؛ ابزاری نوین که جایگزین نسخههای کاغذی شده و فرآیندهای مالی را سادهتر، سریعتر و امنتر کرده است. چک الکترونیکی در واقع نسخه دیجیتالی چک سنتی است که تمام مراحل آن از صدور تا وصول، بهصورت آنلاین و از طریق سامانههای امن بانک مرکزی انجام میشود. در این روش دیگر نیازی به برگه فیزیکی، امضای دستی یا مراجعه حضوری به بانک نیست و همه چیز در بستر سامانههای رسمی و با استفاده از امضای دیجیتال اعتبار میگیرد. این تحول نهتنها خطاهای انسانی را کاهش داده، بلکه امنیت معاملات مالی را نیز بهطور قابلتوجهی افزایش داده است.
پایان عصر چکهای کاغذی؛ امنیتی که دیجیتالی شد
برای درک بهتر اهمیت این تحول، کافی است چکهای دیجیتال را با نسخههای قدیمی مقایسه کنیم. در چک کاغذی، تمامی مراحل از نوشتن تا امضا و انتقال، بهصورت دستی انجام میشد؛ فرآیندی که همیشه با ریسک جعل، تغییر مبلغ، گمشدن یا حتی سرقت برگه چک همراه بود. اما در چک الکترونیکی، هیچ برگهای وجود ندارد. همه اطلاعات در سیستم بانکی ثبت میشود و تنها با چند کلیک در موبایلبانک قابلمدیریت است.
امنیت این سیستم بر پایه چند عامل حیاتی استوار است: استفاده از امضای دیجیتال معتبر، رمزنگاری اطلاعات، ثبت یکتا در سامانه بانکی و احراز هویت چندمرحلهای. به همین دلیل، هر چک الکترونیکی دارای یک کد یکتاست که امکان جعل یا تکرار آن را تقریباً به صفر میرساند. سامانه «چکاد» به عنوان زیرساخت اصلی مدیریت چکهای دیجیتال، امکان رهگیری کامل چکها را فراهم کرده است. این یعنی بانک مرکزی و نهادهای نظارتی به جای سر و کله زدن با اسناد فیزیکی، بر جریان نقدینگی اشراف کامل دارند. این شفافیت مالی، نه تنها برای کسبوکارها بلکه برای کل نظام بانکی یک دستاورد بزرگ محسوب میشود.
تخلیه پروندههای قضایی با اجراییه مستقیم
یکی از دردهای مزمن قوه قضاییه در سالهای گذشته، حجم عظیم پروندههای چک برگشتی بود. راهروهای دادگاهها مملو از افرادی بود که برای وصول مبالغ چک، ماهها درگیر فرآیندهای دادرسی بودند. اما با راهاندازی سامانههای جدید و به ویژه امکان «صدور اجراییه مستقیم» توسط دادگاه بدون نیاز به طی کردن مراحل طولانی رسیدگی ماهوی، ورق برگشت.
این سازوکار قانونی جدید، راه را برای کسانی که به دنبال سوءاستفاده از خلاءهای قانونی بودند، بست. مسدودسازی سیستمی حسابهای صادرکننده بدحساب و ثبت یکپارچه اطلاعات، باعث شده است که پروندههای کلاهبرداری اسنادی به شدت کاهش یابد. وقتی فرد بداند که در صورت برگشت خوردن چک، تمام حسابهایش به صورت خودکار و بدون نیاز به تشکیل پرونده طولانیمدت قضایی مسدود میشود، انگیزهاش برای صدور چک بیمحل کاهش مییابد. در واقع، چک دیجیتال فراتر از یک ابزار بانکی، به ابزاری بازدارنده در دست دستگاه قضا تبدیل شده که توانسته است بخشی از بار سنگین و خستهکننده شعب دادگاهها را تخلیه کند. علاوه بر این، اتصال چک الکترونیکی به سامانههای اعتبارسنجی بانکی باعث شده است که بانکها نیز با دقت بیشتری تسهیلات اعطا کنند، چرا که سوابق خوشحسابی یا بدحسابی افراد به صورت لحظهای بهروزرسانی میشود.
سایه رکود بر پیشانی چکهای برگشتی؛ هشدار کارشناسان
با وجود تمام این دستاوردهای فنی، واقعیتهای اقتصادی را نمیتوان نادیده گرفت. وحید شقاقیشهری، کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، معتقد است که هرچند اصلاحات قانون چک و دیجیتالی کردن آن اثر مثبتی در کاهش آمار چکهای برگشتی داشته، اما نباید تصور کنیم که تکنولوژی به تنهایی حلال تمام مشکلات است.
شقاقیشهری در تحلیل وضعیت فعلی بازار میگوید: «قانون جدید چک محاسنی داشت که موجب شد آمار چکهای برگشتی کاهش یابد؛ سختگیریها و محدودسازیهای فردی که چک برگشتی دارد، بازدارندگی ایجاد کرد. اما مسئله چک را باید از دو منظر تحلیل کرد. منظر اول مقررات حاکم بر چک است که با ابزارهای فنی بهبود یافته، اما منظر دوم شرایط اقتصاد کلان است.» این کارشناس اقتصادی هشدار میدهد که تا زمانی که شرایط کسبوکارها به طور مکرر وخیمتر میشود و بنگاههای تولیدی با زیانهای بیشتری مواجه هستند، بدیهی است که بر حجم چکهای برگشتی افزوده خواهد شد.
به عبارت سادهتر، حتی اگر پیشرفتهترین سیستمهای دیجیتال جهان را هم داشته باشیم، وقتی اقتصاد در چنبره رکود تورمی گرفتار است، بنگاهها توان پرداخت تعهدات خود را از دست میدهند و «چکهای برگشتی» نه به خاطر تقلب، بلکه به خاطر ناتوانی در تأمین نقدینگی متولد میشوند. شقاقیشهری تأکید میکند که مشکلات کلان اقتصادی در اختیار نهاد خاصی نیست و تا زمانی که این رکود تداوم داشته باشد، همچنان بر بدتر شدن شرایط چکهای برگشتی دامن خواهد زد. در نهایت، باید گفت چک الکترونیکی و تحول دیجیتال یک گام بزرگ و ضروری برای سلامت اقتصاد است، اما برای رسیدن به ساحل آرامش مالی، در کنار این زیرساختها، نیازمند بهبود فضای کسبوکار و درمان ریشهای بیماریهای کلان اقتصاد ایران هستیم؛ چرا که چک، تنها آیینه تمامنمای وضعیت نقدینگی در کف بازار است و وقتی بازار بیمار باشد، آیینه هم تصویری از بیماری را نشان خواهد داد.
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