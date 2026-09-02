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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۰۰

اعلام وصول ۲ سوال ملی از وزرای اقتصاد و میراث فرهنگی در مجلس

اعلام وصول ۲ سوال ملی از وزرای اقتصاد و میراث فرهنگی در مجلس

عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی اعلام وصول دو سوال ملی از وزرای دولت را قرائت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سمیه رفیعی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۱۱ شهریورماه) مجلس، اعلام وصول دو سؤال ملی از وزرای دولت را به شرح زیر قرائت کرد:

بر این اساس، سوال ملی محمدرضا رضایی‌کوچی، نماینده جهرم و خفر، و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره علت عدم همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی در حل مشکلات بخش مسکن و حمل‌ونقل اعلام وصول شد.

همچنین سوال ملی مهرداد گودرزوند چگینی، نماینده رودبار، از وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درباره چگونگی توزیع اعتبارات و تسهیلات ملی بخش گردشگری در سطح استان‌ها و شهرستان‌ها اعلام وصول شد.

کد مطلب 6935439
زهرا علیدادی

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