به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع ظهر چهارشنبه در این آیین اظهار کرد: توجه به زیرساختهای شهرستان عسلویه مورد توجه و تاکید قرار دارد و امروز ۲ پروژه به بهرهبرداری رسید که با اعتبارات استانی و ملی و مسئولیتهای اجتماعی صنعت نفت اجرا شده است.
ارسلان زارع تصریح کرد: در شرایط سخت جنگی و با وجود محدودیتها و دشواریها، هیچ پروژهای متوقف نشد و برای رفاه و آسایش مردم، از هیچ تلاشی دریغ نخواهیم کرد.
افتتاح و بهرهبرداری از ۷۲ پروژه عمرانی، خدماتی و ورزشی
فرماندار عسلویه نیز در این آیین گفت: ۷۲ پروژه عمرانی، خدماتی و ورزشی با اعتباری افزون بر ۱۶۵ میلیارد تومان همزمان با هفته دولت در بخش چاهمبارک این شهرستان افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
اسکندر پاسالار ابراز کرد: طرحهای بهرهبرداری شده در بخش چاهمبارک، حوزههای مختلف عمرانی، خدماتی و ورزشی را در بر میگیرد.
رضایتمندی بیشتر مردم با بهره برداری از پروژه ها
امام جمعه عسلویه نیز گفت: دکتر زارع از استانداران موفق کشور است و اخیرا نیز توسط رئیسجمهور دکتر پزشکیان تقدیر شده است.
حجتالاسلام محمدی یادآور شد: اکنون ۲ پروژه ارزشمند در چاهمبارک با تلاش شهرداری و حمایت فرماندار و مدیران استانی به بهرهبرداری رسید که رضایتمندی مردم بویژه جوانان را فراهم کرده است.
شهردار چاهمبارک نیز با تقدیر از حضور استاندار اظهار کرد: سالن ورزشی وفاق با زیربنای ۸۰۰ مترمربع و اعتبار ۲۵۰ میلیارد ریال، تکمیل شده است.
حسین رستمی افزود:« مجلس بزرگان امید» نیز با زیربنای ۱۲۰ مترمربع و سرمایهگذاری ۵۰ میلیارد ریال احداث شده است.
شهردار چاهمبارک گفت: خانه امید با هدف ایجاد فضای مناسب برای جلسات و گردهماییها و جشنها و مراسمات احداث شده و سالن ورزشی نیز از مطالبات جوانان و نوجوانان بود که با کیفیت مطلوبی تکمیل و تجهیز شد.
نظر شما