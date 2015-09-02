غلامعلی قادری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص آخرین گزارش به دست آمده از بررسی چرایی ایجاد حادثه انفجار در کارخانه ذوب آهن اصفهان اظهار داشت: این حادثه با تاکید وزیر کار و امور اجتماعی و با حضور معاونان وی در کارخانه ذوب آهن و تشکیل تیم ویژه مورد بررسی ویژه قرار گرفت.

وی با اشاره به انجام یک هزار ساعت کار کارشناسانه و تخصصی برای بررسی حادثه انفجار کنورتور ذوب آهن ابراز داشت: تمام ارگان‌های مربوطه در این خصوص همکاری لازم را داشته‌اند و پس از برگزاری ۱۰۰ جلسه مصاحبه طی هفته گذشته گزارش نهایی این حادثه به مراجع قضایی اعلام شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با بیان اینکه در بررسی‌های نهایی نقش فنی و سقوط شالاک همراه با آب دلیل اصلی این حادثه بوده است، ابراز داشت: باید توجه داشته باشیم که این حادثه غیر مترقبه بوده و تاکنون نمونه این حادثه را نداشته‌ایم.

وی در ادامه با بیان اینکه حوزه ایمنی در کار برای ما بسیار مهم است، اظهار داشت: بیش از یک میلیون نفر در استان تحت پوشش تامین اجتماعی هستند که ۷۵۰ هزار نفر از این افراد کارگر بوده و بر این اساس استان اصفهان استانی کارگری به شمار می رود که باید مورد توجه ویژه در امور ایمنی در کار قرار گیرد.

قادری با اشاره به کشته و مصدوم شدن ۱۰ نفر در حادثه انفجار کنورتور اصفهان در روز ۱۸ تیر سال جاری افزود: از این تعداد ۳ نفر در محل حادثه کشته شده، ۴ نفر به صورت سرپایی درمان و ۳ نفر دیگر نیز که آسیب جدی‌تری دیده بودند برای درمان به خارج از کشور اعزام شده و در حال حاضر پس از بهبودی به کشور بازگشته‌اند.

وی اضافه کرد: تصمیم‌گیری نهایی در خصوص حادثه ذوب آهن، با ارائه گزارش کامل آن به مسئولان قضایی استان اصفهان واگذار شده است.