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۱۱ شهریور ۱۳۹۴، ۱۵:۱۹

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به مهر:

دلیل حادثه کنورتور ذوب‌آهن اصفهان سقوط شالاک همراه با آب بوده است

دلیل حادثه کنورتور ذوب‌آهن اصفهان سقوط شالاک همراه با آب بوده است

اصفهان –مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حادثه کنورتور ذوب آهن اصفهان به دلیل نقص فنی و سقوط شالاک همراه با آب اتفاق افتاده است.

غلامعلی قادری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص آخرین گزارش به دست آمده از بررسی چرایی ایجاد حادثه انفجار در کارخانه ذوب آهن اصفهان اظهار داشت: این حادثه با تاکید وزیر کار و امور اجتماعی و با حضور معاونان وی در کارخانه ذوب آهن و تشکیل تیم ویژه مورد بررسی ویژه قرار گرفت.

وی با اشاره به انجام یک هزار ساعت کار کارشناسانه و تخصصی برای بررسی حادثه انفجار کنورتور ذوب آهن ابراز داشت: تمام ارگان‌های مربوطه در این خصوص همکاری لازم را داشته‌اند و پس از برگزاری ۱۰۰ جلسه مصاحبه طی هفته گذشته گزارش نهایی این حادثه به مراجع قضایی اعلام شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با بیان اینکه در بررسی‌های نهایی نقش فنی و سقوط شالاک همراه با آب دلیل اصلی این حادثه بوده است، ابراز داشت: باید توجه داشته باشیم که این حادثه غیر مترقبه بوده و تاکنون نمونه این حادثه را نداشته‌ایم.

وی در ادامه با بیان اینکه حوزه ایمنی در کار برای ما بسیار مهم است، اظهار داشت: بیش از یک میلیون نفر در استان تحت پوشش تامین اجتماعی هستند که ۷۵۰ هزار نفر از این افراد کارگر بوده و بر این اساس استان اصفهان استانی کارگری به شمار می رود که باید مورد توجه ویژه در امور ایمنی در کار قرار گیرد.

قادری با اشاره به کشته و مصدوم شدن ۱۰ نفر در حادثه انفجار کنورتور اصفهان در روز ۱۸ تیر سال جاری افزود: از این تعداد ۳ نفر در محل حادثه کشته شده، ۴ نفر به صورت سرپایی درمان و ۳ نفر دیگر نیز که آسیب جدی‌تری دیده بودند برای درمان به خارج از کشور اعزام شده و در حال حاضر پس از بهبودی به کشور بازگشته‌اند.

وی اضافه کرد: تصمیم‌گیری نهایی در خصوص حادثه ذوب آهن، با ارائه گزارش کامل آن به مسئولان قضایی استان اصفهان واگذار شده است.

کد مطلب 2902238

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