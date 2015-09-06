به گزارش خبرنگار مهر، قبل از اتمام نیمه اول سال‌جاری وزارت کار دست به کار شده و به دنبال تشکیل کارگروهی ویژه از نمایندگان کارگران و کارفرمایان برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده حدود ۱۳ میلیون مشمول قانون کار است.

در سال‌های گذشته این کارگروه ها معمولا در پاییز تشکیل می‌شد اما امسال وزارت کار زودتر به سراغ موضوع تعیین دستمزد سال ۹۵ کارگران و مشمولان قانون کار رفته است.

بر پایه این گزارش، آخرین بسته مزدی کارگران مربوط به افزایش ۱۰۳ هزارتومانی حداقل مزد امسال مشمولان قانون کار است که از این طریق دریافتی ماهانه میلیون‌ها حداقل بگیر از ۶۰۹ هزار تومان به ۷۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان در سال‌جاری افزایش یافته است.

یکساله دریافتی‌ها فقط ۱۰۳ هزارتومان بیشتر شد

متوسط دریافتی مشمولان قانون کار در سال گذشته به استناد اظهارات مقامات وزارت کار یک میلیون تومان و حداقل مزد ۶۰۹ هزار تومان بوده که این رقم در سال‌جاری به یک میلیون و ۲۰۰ هزارتومان در مجموع دریافتی و ۷۱۲ هزارتومان در حداقل مزد افزایش یافته است. کارگران می‌گویند با این ارقام زندگی در کلانشهرها و حتی حاشیه شهرهای بزرگ، امکان‌پذیر نیست.

از تغییراتی که امسال از سوی شورای عالی کار درباره بسته مزد ۹۴ ایجاد شده، یکسان سازی افزایش دستمزد حداقل بگیران و گروه های با حداقل مزد بالاتر از مصوبات شورای عالی کار و به اصطلاح سایر گروه های مزدی است. تا سال گذشته نرخ افزایش یکباره حداقل مزد کارگران حداقل بگیر از افزایش مزد سایر گروه های درآمدی بیشتر بوده ولی معمولا عدد افزایش آن به دلیل پایین بودن حقوق‌ها از سایر گروه ها کمتر بوده است.

همچنین از مباحثی که در سال‌های اخیر به صورت جدی از سوی نمایندگان کارگران مطرح می شود، موضوع شکاف بین هزینه ها و درآمد خانوارهای کارگری، افزایش شکاف بین درآمد حداقل بگیران و سایر سطوح مزدی است.

نمایندگان کارگران در تلاش هستند به هر نحو ممکن سطح معیشت و درآمد خانوارهای کارگری را ارتقا دهند و در واقع بین هزینه ها و درآمدها نوعی ارتباط منطقی برقرار شود.

با این وجود، در حالی قرار است بحث درباره بسته جدید افزایش حقوق‌ها در سال آینده آغاز شود که دولت هنوز تکلیف افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن امسال کارگران را معلوم نکرده و از این بابت هر مشمول قانون کار دارای ۱۰۰ هزار تومان مطالبات معوق از کارفرمایان است که به زودی و تا پایان شهریورماه ۱۲۰ هزار تومان می شود.

هزینه ماهیانه ۳ میلیون؛ متوسط دریافتی ۱.۲ میلیون

براساس اعلام رسمی مرکز آمار ایران در سال گذشته، هزینه ماهیانه یک خانوار شهری ۴ نفره بیش از یک میلیون و ۸۲۰ هزارتومان بوده که قطعا این میزان هزینه در سال جاری افزایش نیز داشته است.

مقامات کارگری معتقدند با حذف بسیاری از اقلام غیرضرور از سبد معیشت کارگران، هزینه ماهیانه هر خانوار ۴ نفره بیش از ۳ میلیون تومان است؛ بنابراین شکاف بین درآمدها و هزینه های فعلی خانوارهای کارگری به بیشترین حد خود رسیده است.

غلامرضا عباسی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه معاون روابط کار وزارت کار با نمایندگان کارگران و کارفرمایان نامه نگاری کرده است، گفت: براساس این نامه، وزارت کار خواستار همکاری و معرفی نماینده ای از کارگران برای حضور در نشست‌های کارگروه تعیین دستمزد سال ۹۴ مشمولان قانون کار شد.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: براساس پیش بینی وزارت کار، تقریبا از نیمه سال‌جاری کار بررسی وضعیت دستمزد کارگران و همچنین فعالیت کارگروه ها آغاز خواهد شد، همچنین وزارت کار به دنبال تهیه گزارش‌هایی میدانی از وضعیت معیشت کارگران است.

عباسی خاطرنشان کرد: احتمالا به‌زودی نشست‌هایی در شورای عالی کار و کارگروه های مزدی این شورا برگزار خواهد شد و نمایندگان کارگران گزارش‌هایی از اوضاع معیشتی خانوار ارائه خواهند کرد.