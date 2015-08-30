به گزارش خبرگزاری مهر، کورش پرند گفت: در حال حاضر ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار دانشجو در کشور وجود دارد که یکی از مهم ترین مشکلات آنان هرم دانشجویی است، یعنی ۶۶ درصد در حوزه کارشناسی و کمتر از ۲۳ درصد در حوزه کاردانی هستند، به عبارتی به ازای هر یک کاردان، ۳ کارشناس حضور دارند که این نسبت باید برعکس باشد.

معاون وزیر کار افزود: فارغ التحصیلان دانشگاهی در مقطع کارشناسی برای ورود به بازار کار بایستی مهارت های لازم را کسب نمایند. رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور بر متناسب بودن رشته های دانشگاهی با نیاز بازار کار تأکید کرد.

وی در ادامه از تصویب طرح توانمندسازی دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی با تأکید بر ایجاد اشتغال پایدار در شورای عالی اشتغال خبر داد. وی بیان داشت: سازمان فنی و حرفه ای متولی آموزش های کوتاه مدت در حوزه های صنعت، خدمات و کشاورزی است و سالانه بالغ بر ۲ میلیون نفر آموزش ارائه می دهد.

این مقام مسئول در وزارت کار در ادامه مخاطبان آموزش های فنی و حرفه ای را روستائیان، کشاورزان، زنان خانه دار، بیکاران، زندانیان، دانش آموزان، دانشجویان و ... نام برد. پرند افزود: سازمان آموزش فنی و حرفه ای با بیش از ۵۰ وزارتخانه ها، دستگاه های دولتی و خصوصی، اتحادیه و تعاونی ها تفاهم نامه و قرارداد همکاری امضاء کرده که برای ارتقاء و بهره وری توانمندی نیرو های آنها آموزش های لازم را ارائه می دهد.

پرند با بیان اینکه جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها از برنامه های بلندمدت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور است بیان داشت: برای جلوگیری از سکونت های غیررسمی و حاشیه نشینی شهرها باید رفاه اجتماعی را در روستاها بالا ببریم؛ آن چیزی که برای این سازمان در این خصوص مهم است بحث توانمندسازی و آموزش های مهارتی روستائیان است.