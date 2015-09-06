به گزارش خبرگزاری مهر، بیست و چهارمین جلسه ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآنی کشور با حضور حجت الاسلام و المسلمین محمدی، نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه و رئیس ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآن کریم در سازمان اوقاف برگزار شد.

در این نشست، حجت الاسلام و المسلمین سید مصطفی حسینی، رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه و دبیر ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآن کریم کشور نیز در این نشست با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری توصیف و تعابیر بسیار رفیع و بالایی از مسابقات بین المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران دارند، اظهارداشت: مسابقات بین المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران، فرصت گفتگویی بی نظیر برای نظام اسلامی محسوب می شود که می تواند اهداف و مبانی خود را به دیگر مسلمانان منتقل کند.

- برگزاری نشست مشورتی با حضور اساتید و داوران برتر بین المللی

وی با اشاره به اینکه براساس تصمیم کمیته فنی ستاد عالی مسابقات قرآن بنا داریم، نشست مشورتی با حضور اساتید برتر و بین المللی قرآن کریم در خصوص داوری و دستورالعمل مسابقات بین المللی قرآن کریم برگزار کنیم، افزود: این اساتید و داوران از کشورهای مصر، اندونزی، سوریه و ... برای حضور در جمهوری اسلامی ایران و شرکت در این نشست مشورتی دعوت خواهند شد.

- برنامه ریزی برای برگزاری مسابقات بین المللی قرآن طلاب

حجت الاسلام حسینی با اشاره به اینکه رئیس ستاد عالی مسابقات قرآن بر برگزاری مسابقات بین المللی قرآن طلاب تاکید دارند، افزود: جامعه المصطفی العالمیه چندین سال مجری برگزاری جشنواره قرآنی برای طلاب غیر ایرانی بوده است و حوزه های علمیه نیز برگزار کننده مسابقات قرآن طلاب در سطح کشور است لذا به این دو مجموعه با نظر ستادعالی مسابقات، برای برنامه ریزی و ارائه طرحی جهت برگزاری مسابقات بین المللی قرآن طلاب مأموریت داده خواهد شد.

- آماده شدن پیش نویس تفاهم نامه ادغام مسابقات قرآن شکوفه ها و دانش آموزی

دبیر ستادعالی هماهنگی مسابقات قرآن کشور از آماده شدن پیش نویس تفاهم نامه مشترک سازمان اوقاف و امور خیریه و وزارت آموزش و پرورش جهت ادغام مسابقات قرآن شکوفه ها و دانش آموزی خبرداد و گفت: با تصویب ستاد عالی مسابقات، این پیش نویس آماده شده است و در حال بحث و بررسی های نهایی این تفاهم نامه هستیم.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون ۱۷۰ مسابقه قرآنی در کشور برگزار می شود ، افزود : برای برگزاری این مسابقات از بودجه بیت المال هزینه می شود و این گونه هم افزایی ها بسیار مبارک خواهد بود، همچنین ستاد عالی مسابقات می تواند بر روی اخذ مشارکت برای برگزاری مسابقات در سطوح مختلف نیز طرح ارائه کند.

سید علی محمد سرابی ، قائم مقام شورای عالی قرآن نیز در این نشست با اشاره به اینکه یکی از اهداف برگزاری مسابقات قرآن در سطح بین المللی یارگیری برای انقلاب اسلامی است، گفت: برگزاری نشست مشورتی با اساتید و داوران برتر بین المللی نیز می تواند با توجه به جایگاه و ظرفیت های آنان در کشورهای خود، با ملاحظاتی با این هدف برگزار شود.

وی با اشاره به اینکه در داخل نیز باید این امکان و ظرفیت برای بهره گیری از مسابقات و چنین نشست هایی فراهم شود، افزود: باید مدیران و مسئولان مرتبط را برای انجام چنین امور توجیه کنیم.

براساس این گزارش، نشست ستاد عالی هماهنگی مسابقات قرآن کریم کشور با حضور حجت الاسلام و المسلمین محمدی، نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه و رئیس ستادعالی، حجت الاسلام و المسلمین حسینی، رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف وامور خیریه و دبیر ستاد ، آقای محمد انجم شعاع، رئیس کمیته نظارت ستاد عالی، آقای حسین اسدی، مدیر کل قرآن و عترت جامعه المصطفی العالمیه، آقای سید محسن موسوی بلده استاد و صاحب نظر قرآنی، آقای ابوالفضل علامی استاد و صاحب نظر قرآنی، آقای سید علی محمد سرابی، قائم مقام شورای عالی قرآن و مسئول کمیته علمی و فنی، آقای مسیب زاده، مدیرکل قرآن و عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش ، حجت الاسلام علی مقنی، مدیر قرآن و عترت حوزه های علمیه و حجت الاسلام و المسلمین افتخاری، نماینده نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاهها برگزار شد.