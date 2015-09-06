به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن گلدانساز مدیرعامل شرکت چاپ افست صبح امروز یکشنبه – پانزدهم شهریورماه در نشست هم‌اندیشی «چاپ، تجربیات ملی و تجلیل از پیشکسوتان» که به همت انجمن علمی فناوری چاپ ایران که در محل شرکت چاپ افست برگزار شد، با اشاره به تغییر صورت گرفته در مدیریت این چاپخانه بزرگ کشور که به همراه شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی، وظیفه چاپ کتاب‌های درسی را در کشور بر عهده دارد، گفت: شرکت چاپ افست و شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی به رغم زمان کمی که تا آغاز سال تحصیلی باقی مانده است، به شدت مشغول آماده‌سازی و انتشار کتب درسی دانش‌آموزان در سراسر کشور هستند و پیش‌بینی ما این است که طی چند روز آینده این کار به انجام برسد.

وی اطمینان داد: امسال هم از جمله سال‌هایی است که تمامی عناوین کتاب‌های درسی دانش‌آموزان در همه مناطق کشور، روز اول مهر به دست آنها خواهد رسید و هیچ‌گونه تاخیری در این خصوص به وجود نخواهد آمد.

گلدانساز با اشاره به سابقه ۶۰ ساله فعالیت شرکت چاپ افست و تلاش بزرگانی مانند صنعتی‌زاده، صمیمی و محمدی اردهالی، از تلاش‌های طارمی مدیرعامل سابق این چاپخانه قدردانی کرد و گفت: آقای طارمی به مدت ۳۲ سال سکان هدایت این کشتی بزرگ را بر عهده داشت و در مراسم تودیع ایشان هم گفته شد که بالغ بر سه میلیارد جلد کتاب درسی در دوره مدیریت ایشان و شرکت چاپ افست منتشر شده که واقعاً یک عدد نجومی است.

مدیرعامل شرکت چاپ افست در پایان همچنین از شایسته‌خصلت که بیش از ۵۰ سال در شرکت چاپ افست و در زمینه چاپ کتاب‌های درسی فعالیت کرده است، به عنوان یکی از پیشکسوتان متعهد صنعت چاپ کشور، تقدیر و برای او آرزوی سلامتی کرد.