چهار پیشکسوت صنعت چاپ کشور تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، چهار پیشکسوت حوزه های مختلف صنعت چاپ امروز یکشنبه ۱۵ شهریور در جلسه ای که به همت انجمن علمی و فناوری چاپ ایران و به میزبانی شرکت چاپ اُفست در محل این چاپخانه بزرگ در تهران برگزار شد، مورد تقدیر قرار گرفتند.

در این مراسم که با حضور چهره هایی مانند سید محسن گلدانساز مدیر عامل شرکت چاپ اُفست، محمد بیطرفان رئیس انجمن علمی و فناوری چاپ ایران، غلامرضا شجاع مدیر عامل شرکت تعاونی لیتوگرافان تهران، بیژن درویش از مدرسین پیشکسوت رشته چاپ، داوود شایسته خصلت، محمد کلاری و محمدلو از پیشکسوتان صنعت چاپ و بسته‌بندی برگزار شد، از چهار پیشکسوت این حوزه با اهدای تندیس، کتاب نفیس و همچنین لوح یادبود، به شرح زیر تقدیر به عمل آمد:

میریونس جعفری موسس چاپ جامی در عضو هیات مدیره اتحادیه چاپخانه داران تهران، حیدرعلی کربندی مدیر کارگاه صحافی ایران مهر و متخصص در حوزه صحافی شومیزی و جلد سخت، احمد وفا مدیر لیتوگرافی وفا و پیشکسوتان حوزه لیتوگرافی و مجید فرشی فرید مدیرعامل شرکت تکنام.

همچنین در این برنامه لوح یادبود، تندیس و کتاب نفیس به سید محسن گلدانساز مدیر شرکت چاپ اُفست اهدا شد.

در نشست هم اندیشی «چاپ، تجریات ملی و تجلیل از پیشکسوتان» که با حضور همسر و فرزندان زنده یاد حسینعلی متین رضا برگزار شد، یاد این پیشکسوت عرصه صحافی که از او به عنوان پدر صحافی نوین ایران یاد می شود، تجلیل شد.

همچنین محمدامین متین رضا فرزند شادروان حسینعلی متین رضا در سخنان کوتاهی با اشاره به سابقه حدودا ۴۰ ساله خود در کار صحافی که آن را از طریق آموزش های پدرش یاد گرفته است، سختگیری های زنده یاد متین رضا را در حرفه صحافی موجب تبدیل به محصولات صحافی او به آثار هنری شده بود دانست و گفت: همین سختگیری ها بود که موجب شد همه فرزندان زنده یاد متین رضا وارد این حرفه شوند طوری که من که آن زمان اصلا از کار صحافی خوشم نمی آید، امروز عاشق این حرفه شدم و مایل نیستم هیچوقت آن را زمین بگذاریم.