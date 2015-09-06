کرایه سرویس مدارس اصفهان امسال ۲۰ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، ندا واشیانی‌پور پیش از ظهر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران با اشاره به لوایح و مصوبات نود و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان اظهار داشت: یکی از لوایح دوفوریتی در این جلسه مربط به فروش یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اوراق بهادار بود که با مصوبه شورا از هفتم بهمن ماه سال گذشته برای فروش در اختیار عموم قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه این اوراق در فرابورس عرضه شده است، اظهار داشت: در جلسه روز گذشته و پس از بررسی شرایط ۱۰ شرکت برای تامین این اعتبار یکی از این شرکت‌های وابسته به بانک شهر، مورد تایید قرار گرفت و با توجه به مصوبه شورا در قبال پرداخت ۴۲۰ میلیارد ریال تنخواه به مدت ۴۲ ماه اوراق مترو به این شرکت واگذار شد.

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان بررسی جدول قیمت تعرفه حمل متوفیان را از دیگر لوایح بررسی شده در صد و دومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان عنوان کرد و افزود: در این لایحه قیمت پیشنهادی ورودی آمبولانس‌ها به اندازه قیمت سال گذشته و ۳۰۰ هزار ریال عنوان شده بود.

وی اضافه کرد: در سال گذشته تعرفه ماموریت آمبولانس در جاده‌های معمولی در هر کیلو‌متر ۸ هزار و ۵۰۰ ریال مصوب شده بود و در سال جاری نیز قیمت پیشنهادی برای این تعرفه‌ها ۱۰ هزار ریال بدون سرد‌خانه و ۱۱هزار ریال همراه با سرد‌خانه بوده است.

واشیانی‌پور تعرفه سال گذشته تردد آمبولانس‌ها در جاده‌های صعب‌العبور را ۹ هزار و ۵۰۰ ریال عنوان کرد و گفت: در سال جاری نیز قیمت پیشنهادی تعرفه ماموریت آمبولانس در جاده‌های صعب‌العبور ۱۱ هزار ریال بدون سرد‌خانه و ۱۲ هزار ریال همراه با سرد‌خانه بوده است.

وی در خصوص حمل متوفیان از مناطق ۱۵ گانه شهر اصفهان نیز ابراز داشت: در این راستا باید یادآور شوم که حمل متوفیان از تمام نقاط مراکز ۱۵ گانه شهر اصفهان به سمت باغ رضوان رایگان خواهد بود.

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: باید توجه داشته باشیم که اصفهان معین تهران است و در حال حاضر از کمبود آمبولانس‌های اتوبوسی برای حمل چند جسد با هم رنج می‌برد.

وی در ادامه با بیان اینکه بر اساس گزارشات ارسالی روزانه ۱۷ اصفهانی راهی باغ رضوان می‌شوند، ادامه داد: در حال حاضر سازمان آرامستان‌های شهرداری ۱۵ خودرو برای حمل متوفیان دارد که با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی به شهروندان رسیدگی می‌کنند.

افزایش ۲۰ درصدی کرایه سرویس مدارس در سال جاری

واشیانی پور با بیان اینکه، بررسی لایحه یک فوریتی نرخ کرایه سرویس مدارس نیز از دیگر لوایح ارائه شده به شورای اسلامی شهر اصفهان در صد و دومین جلسه علنی این شورا بود، افزود: این لایحه با موافقت اعضای دو فوریتی مواجه شد و بر اساس آن نرخ کرایه سرویس‌های مدارس برای انواع پیکان، پراید و پژو آر دی تا سه کیلو‌متر ۶۲هزار تومان، برای مسافت از سه کیلو‌متر تا ۶ کیلو‌متر ۷۰ هزار تومان، برای مسافت بیش از ۶ ‌کیلومتر تا ۹ کیلو‌متر ۸۱ هزار تومان و برای مسافت بیش از ۹ تا ۱۲ کیلو‌متر نیز ۹۱ هزار تومان به تصویب رسید.

وی ادامه داد: همچنین نرخ کرایه انواع سمند، پژو و خودرو‌های مشابه آن برای سال تحصیلی آتی تا سه کیلو‌متر ۶۶ هزار تومان، برای مسافت بیش از سه کیلو‌متر تا ۶کیلو‌متر ۷۵ هزار تومان، برای مسافت بیش از ۶ تا ۹ کیلو‌متر ۸۵ هزار تومان و برای مسافت بیش از ۹ تا ۱۲ کیلو‌متر نیز ۹۵ هزار تومان مورد تصویب قرار گرفت.

سخنگوی شورای اسلامی شهر اصفهان اضافه کرد: نرخ کرایه انواع هایس و ون مدل ۸۴ به بالا برای سال تحصیلی آتی تا سه کیلو‌متر ۵۴ هزار تومان، برای مسافت بیش از سه کیلو‌متر تا ۶کیلو‌متر ۶۰ هزار تومان، برای مسافت بیش از ۶ تا ۹ کیلو‌متر ۶۹هزار تومان و برای مسافت بیش از ۹ تا ۱۲ کیلو‌متر نیز ۷۸ هزار تومان به تصویب رسید.

وی با بیان اینکه در مجموع کرایه سرویس مدارس اصفهان در سال جاری با افزایش ۲۰ درصدی روبرو بوده است، ادامه داد: تمام رانندگان تنها باید ۴ دانش‌آموز را با خودروی خود جابه جا کنند.