انتقال واحد پزشکی رامسر از شایعه تا واقعیت

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: واحد بین‌الملل رامسر در سال ۸۷ در دو رشته پزشکی و داروسازی با ظرفیت ۶۰ نفر و با مجوز رسمی وزارتخانه، اقدام به پذیرش دانشجو کرد که دانشجویان اولین دوره آن‌ امسال فارغ‌التحصیل شدند. این واحد هم اکنون با ظرفیت ۵۲۰ دانشجو و حدود دو هزار و ۵۰۰ مترمربع فضای فیزیکی شامل ساختمان‌های ستاد، آموزشی و یک آزمایشگاه بسیار مدرن و نمونه در سطح کشور و استان ارائه خدمت می‌کند.

همچنین به دنبال صدور مجوز پس از ۳۶ سال انتظار بالاخره در دولت تدبیر وامید، ساختمان نیمه‌کاره پشت بیمارستان به‌عنوان فضای آموزشی، اداری واحد بااعتباری بالغ‌بر چهار میلیارد تومان در هفته دولت سال قبل کلنگ زده‌شد و کارشناسان امیدوارند با بهره‌برداری از آن ضمن حل مشکل فضای فیزیکی، یکی از بهترین فضاهای آموزشی کشور و استان در این محیط ایجاد شود.

علاوه بر این، با توجه به اولویت صنعت گردشگری سلامت و امتیازات بالقوه شهرستان رامسر، این موسسه و فضای آموزشی و امکانات آن می‌تواند یکی از بهترین نقاط برای توسعه در کشور و منطقه غرب مازندران محسوب و موجب توسعه فوق‌العاده همراه با حفظ محیط‌زیست منطقه شود.

واحد بین الملل دانشگاه رامسر با دستور مستقیم وزیر وقت و مصوبه شورای گسترش، همت مردم و خیرین منطقه وجمع آوری کمک‌های مردمی آغاز به کار کرده است و علیرغم شروع خوب، پس از تغییرات مدیریتی در دانشگاه و متعاقب آن در واحد، رکود جدی در تثبیت و توسعه واحد رخ داد، به‌طوری‌که حتی از اعضای هیئت‌علمی آن کاسته شد و هیچ اقدامی برای تأمین فضای فیزیکی صورت نپذیرفت و واحد به‌طور دائمی دستخوش حاشیه‌های مرتبط با انتقال به ساری دست‌وپنجه نرم کرد.

در حال حاضر بحث انتقال واحد بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی از رامسر به مازندران موجی از نگرانی رابین مردم و مسئولان منطقه ایجاد کرده است

در حال حاضر بحث انتقال واحد بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی از رامسر به مازندران موجی از نگرانی رابین مردم و مسئولان منطقه ایجاد کرده است، تاجایی که امام‌جمعه شهرستان رامسر در خطبه‌های دو هفته گذشته نماز جمعه، موضوع انتقال این واحد را به ساری خیانتی بزرگ برشمرده بود.

حجت‌الاسلام جلیل مرتضوی گفته بود: نمی‌گذاریم تجربه تلخ انتقال دانشگاه شاهد در رامسر تکرار شود و از همه امکانات رامسر استفاده می‌کنیم و از استاندار مازندران و رئیس دانشگاه می‌خواهیم در این زمینه توجه کنند.

وی از رئیس پردیس بین‌الملل رامسر خواسته بود همچون مسئول قبلی جدیت و پیگیری‌های محکم‌تری داشته باشد زیرا روند ساخت پروژه این واحد، پشت بیمارستان امام سجاد (ع) رامسر علیرغم کلنگ زنی و حمایت‌ها و تائید نظام‌مهندسی، شهرداری و شورای شهر و مسئولان به‌کندی پیش می‌رود.

در دو سال اخیر با استقرار هیئت‌رئیسه جدید و بخش آموزش در دانشگاه ساری، دائماً اخبار انتقال واحد بین‌الملل رامسر مطرح می‌شود و به گفته دوستداران حوزه سلامتی برخی اقدامات، شایعه انتقال واحد بین‌الملل را شدت بخشیده است.

به اعتقاد برخی از کارشناسان حوزه سلامت در رامسر، دانشگاه بین‌الملل واحد رامسر، در این دو سال نه‌تنها کادر هیئت‌ علمی را تقویت نکرده بلکه حتی از تعداد آن‌ها کاسته نیز شده است و در تمامی فراخوان‌های هیئت‌علمی، حتی یک نفر را به‌عنوان واحد بین‌الملل، اعلام نکرده و جذب نکرده است.

مسئول راه‌اندازی واحد بین‌الملل دانشگاه علوم پزشکی رامسر مستنداتی را در اختیار خبرنگار مهر قرار می‌دهد و می‌گوید: علیرغم همه پیگیری‌ها و مصوبات موجود برای گرفتن وام جهت تأمین فضای فیزیکی ملکی متأسفانه تاکنون اقدام بایسته‌ای صورت نگرفته و مشکل تداوم دارد و این در حالی است که دانشکده دندانپزشکی ساری دو سال پس از واحد رامسر ساخت‌وساز آن از محل اعتباری مختلف شروع و تقریباً به پایان کار رسیده است. آیا حق نداریم این تناقض در رفتار را ناشی از بی‌توجهی یا کم‌توجهی مسئولان به غرب استان و مسائل واحد بین‌الملل بدانیم؟ ساختمان دانشکده دندانپزشکی از محل اعتبار عمومی دانشگاه یا اعتبارات ملی بوده، در حالی‌ که واحد بین‌الملل درخواست وام داشته تا از منابع خود نسبت به تأدیه آن اقدام کند.

سبحان بهرامی می‌گوید: همه مسئولان قبلی و فعلی دانشگاه می‌دانستند که دانشجویان پزشکی در سالهای ۹۲ و ۹۳ وارد مرحله آموزش بالینی می‌شوند و در این مرحله نیاز به هیئت‌علمی بالینی برای آموزش خواهند داشت، متأسفانه در این مدت تلاش برنامه‌ریزی‌شده برای رفع این مشکل صورت نگرفته و به خصوص در دوره اخیر حتی به سمت کاهش اعضای موجود نیز اقدام شد.

وی ادامه می‌دهد: داروخانه ۱۳ آبان برای آموزش دانشجویان داروسازی و نیز رفع مشکلات دارویی مردم منطقه افتتاح شد ولی متأسفانه پس از گذشت سه سال هنوز نقش اصلی خود را پیدا نکرده است، به‌عنوان‌مثال هنوز داروهای بیماران خاص و سرطانی منطقه در این داروخانه وجود ندارد و بیماران منطقه همچنان بین ساری، رشت و تهران سرگردان تهیه دارو هستند.

حذف نام رامسر از دفترچه کنکور امسال

به گفته این کارشناس حوزه سلامت و آموزش، دو بیمارستان امام سجاد(ع) رامسر و شهید رجایی تنکابن کاندید بیمارستان آموزشی بوده‌اند و از چند سال قبل تلاش شد تا استانداردهای لازم وزارتخانه در آن‌ها ایجاد شود و متأسفانه با اهمال واضح و روشن، این دو بیمارستان همچنان در شرایط غیر آموزشی به سر می‌برند.

وی ادامه داد: عدم تأمین نیروهای انسانی موردنیاز علیرغم مصوبه هیئت‌رئیسه دانشگاه مبنی بر موظف بودن شبکه‌های شهرستان‌ها در تأمین کادر موردنیاز که شاهد این مدعی، دستور اخیر معاونت درمان برای برگشت دادن نیروهای مأمور به بیمارستان‌ها، است از جمله سهل انگاری های صورت گرفته در این بخش است. عمق فاجعه آن جا است که دانشگاه دردادن مجوز جذب نیروهای خدماتی و قانون کار، شرایط را آن‌چنان برای واحد سخت و طاقت‌فرسا کرده که ضمن تحمیل هزینه‌های سنگین، بخشی از عملیات اجرایی آن در شرف تعطیلی قرارگرفته است .در این بین تنها یکی از کلینیک های آمل که حدود یک سال پیش شروع به کار کرده، از موهبت مجوز هر تعداد نیرو که نیاز بوده برخوردار و همه موانع افتتاح و راه‌اندازی و فعالیت آن به لطف برخی مسئولان این دانشگاه برداشته‌شده است.

با آنکه مصوبه شورای گسترش وزارتخانه؛ اختیار انتقال واحدهای بین‌الملل را بر عهده خود دانشگاه گذاشته و مسئولان نیز بارها تائید و تأکید کرده‌اند که واحد بین‌الملل یا پردیس خودگردان در خود رامسر خواهد بود، اما عملاً در دفترچه کنکور امسال برخلاف سنوات قبل، نامی از شهرستان رامسر نیامده و آن را حذف کرده‌اند.

دانشجویان پردیس های خودگران به مراکز اصلی دانشگاهی منتقل می شوند

تلاش خبرنگار مهر برای کسب نظرات دانشگاه علوم پزشکی مازندران حدود یک هفته طول کشید و سرانجام روابط عمومی این دانشگاه درباره نگرانی انتقال واحد بین‌الملل دانشگاه رامسر چنین پاسخ می‌دهد: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با عنایت به اینکه در آموزش پزشکی وجود بسترهای مناسب از جمله وجود اعضای هیئت‌علمی توانمند و بیمارستان‌های آموزشی با امکانات کامل ضروری است بر این اساس در سال جاری دانشجویان واحد بین‌الملل (پردیس خودگردان) دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور را به مراکز اصلی دانشگاهی برای افزایش کیفیت آموزش انتقال داده است.

در ادامه توضیحات روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران آمده است: در همین راستا دانشگاه علوم پزشکی مازندران در اجرای بندهای یازده و سیزده سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه کشور و بند سیزده سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر ایجاد مجتمع آموزش عالی سلامت جهت تربیت نیروی انسانی حداکثر کارشناس و از داوطلبان بومی، پیگیری‌های لازم را بر اساس مصوبه ۷۶۲ مورخ ۸ / ۲ / ۹۴ شورای انقلاب فرهنگی و ضوابط اجرایی آموزش عالی در عرصه سلامت جمهوری اسلامی ایران جهت دریافت مجوز در خصوص راه‌اندازی مجتمع آموزش عالی سلامت در شهرستان رامسر را از شورای گسترش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی نموده است و با تشکیل این مجتمع آموزشی در این شهرستان، آموزش علوم پزشکی در رشته‌های مختلف تا مقطع کارشناسی در این شهرستان ادامه خواهد یافت، همچنین افزون بر این فضاهای آموزشی، کلینیک شفا و داروخانه ۱۳ آبان نیز در این شهرستان به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

اما دکتر سطان تویه مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در نشست هماهنگی رسانه‌های گروهی در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر درباره دغدغه انتقال واحد بین‌الملل از رامسر به ساری، این انتقال را مصوبه کشوری می داند و می گوید: در حال حاضر استادان این واحد برای تدریس از ساری به رامسر منتقل می‌شوند. این اساتید مجبورند ساعت چهار صبح از مرکز استان راه بیفتند تا ۸ صبح به رامسر برسند که به این صورت توانشان برای تدریس پایین می‌آید.