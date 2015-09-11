پیوست فرهنگی در انتظار تصویب در شورای فضای مجازی

محمدحسن انتظاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه باید مرکزی مستقل در زمینه شاخص ها و وضعیت فضای مجازی کشور آمار درست و قابل استناد بدهد، اظهار داشت: راه اندازی مرکز مانیتورینگ و رصد فضای مجازی کشور را با هدف دستیابی به وضعیت و آمار این بخش، در برنامه داریم.

وی با بیان اینکه هم اکنون مرکز مشخص و قابل استنادی برای وضعیت این بخش و بررسی آمارها و شاخص های فضای مجازی کشور وجود ندارد، افزود: به زودی طرح کلی این پروژه از سوی مرکز ملی فضای مجازی اعلام می شود.

انتظاری اضافه کرد: بیش از ۱۵ طرح در دستور کار مرکز ملی فضای مجازی قرار دارد که باید به تصویب شورای‌عالی فضای مجازی برسد.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشور با اشاره به طرح پیوست فرهنگی کالاها و خدمات ارتباطی نیز افزود: پیوست فرهنگی هم اکنون از سوی کمیسیون های عالی مرتبط در مرکز ملی فضای مجازی آماده شده و در انتظار تصویب در شورای عالی فضای مجازی است.

وی با بیان اینکه پیوست فرهنگی تنها مربوط به تلفن همراه نمی شود و در آن، بهبود اکوسیستم فضای مجازی کشور مدنظر قرار گرفته است، گفت: هنجارهای اجتماعی و فرهنگی کشور در فضای مجازی باید همسان سازی شود و در پیوست فرهنگی به این موضوع توجه شده است.

دبیر شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: تبادل اطلاعات در فضای مجازی و تمامی فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی در این فضا باید دارای هویت مشخص باشد و در پیوست فرهنگی برای این فعالیتها، مقررات گذاری شده و خط مشی تعیین شده است.

وی گفت: بخشی از موضوع پیوست فرهنگی نیز به توسعه باندپهن در کشور اختصاص یافته است تا به سمتی برویم که برمبنای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، بتوانیم شبکه های اجتماعی بومی را در کشور توسعه دهیم، چرا که هم اکنون بخش اعظمی از ظرفیت پهنای باند کشور در اختیار پیام رسانهای خارجی قرار دارد.