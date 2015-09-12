امضاء پیمان منع آزمایش هسته ای توسط ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای بی سی نیوز، «لاسینا زربو» رئیس سازمان پیمان منع آزمایش هسته ای وابسته به سازمان ملل متحد خواستار امضاء معاهده منع آزمایش های هسته ای توسط ایران در پی توافق هسته ای جامع«برجام» با قدرت های جهانی شد.

وی در مصاحبه ای با آسوشیتدپرس گفت: اگر ایران این معاهده را امضا نکند فضا ی تردید درباره افرادی که این توافق را به دست آورده اند و درباره حسن نیت ایران باقی خواهد ماند.

این مقام سازمان ملل گفت ایران باید پیش از آغاز مذاکرت هسته ای پیمان جامع منع آزمایش های هسته ای(CTBT ) را امضا می کرد تا به منتقدان این اطمینان را دهد که قصد ساخت سلاح هسته ای را ندارد، امری که دارای ممنوعیت شرعی است و فتوایی درباره ممنویت داشتن سلاح اتمی وجود دارد که توسط رهبری ایران آیت الله خامنه ای صادر شده است.

وی در ادامه گفت امضای این معاهده توسط ایران در حال حاضر به منتقدین و مخالفین توافق هسته ای این اطمینان را می دهد که ایران قبل و یا بعد از اتمام دوره توافق هسته ای بعد از ۱۵ سال قصد آزمایش هسته ای را ندارد.

به گفته لاسینا زربو، الحاق ایران به این معاهده همچنین به ایران این امکان را می دهد که با پیوستن به تمامی معاهدات کنترل تسلیحات بگوید من بخشی از ان پی تی هستم و برای نشان دادن حسن نیت خودم که فقط خواهان استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای هستم چه کار دیگری باید بکنم؟