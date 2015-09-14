به گزارش خبرگزاری مهر- محمدعلی زمان خانی: پس از آزادسازی قیمتها، حذف سهمیه بندی و عرضه تک نرخی بنزین، استفاده از کارت بنزین خودروهای شخصی به حداقل کاهش یافته و مردم بیشتر ترجیح میدهند تا از کارت جایگاهداران به جای کارت شخصی برای سوخت گیری استفاده کنند.
محدودیت تعداد کارتهای بنزین جایگاهداران، کمبود تعداد پمپ بنزینها و عدم تمایل سرمایه گذاران بخش خصوصی به منظور ساخت جایگاههای جدید به ویژه در مناطق شمالی تهران و افزایش تعداد خودروهای فعال روز به روز بر مشکلات کمبود جایگاه سوخت در پایتخت و حتی برخی از کلانشهرهای اصلی کشور دامن میزند.
بر این اساس با افزایش قیمتها و ارزش افزوده بالای زمین در تهران، سرمایه گذاران بخش خصوصی در طول چند سال گذشته کمتر اقدام به پمپ بنزین سازی در تهران کردهاند و با توجه به کارمزد پائین فروش بنزین و عدم اجرای نظام حقالعمل کاری، عملا انگیزههای اقتصادی هم به منظور سرمایه گذاریهای دستکم چند میلیارد تومانی احداث پمپ بنزین در پایتخت با کاهش روبرو شده است.
در این بین افزایش زمان سوخت گیری و ایجاد صفهای طولانی در پیش روی جایگاههای سوخت کشور روز به روز عرصه را بر آخرین حلقه توزیع و عرضه سوخت کشور تنگ میکند و تهران را با چالشی بزرگ به نام کمبود پمپ بنزین روبرو کرده است.
محمدرضا مظلومی مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی در گفتگو با مهر با تائید کمبود تعداد جایگاههای سوخت در سطح تهران، گفت: در حال حاضر بیشترین مشکل کمبود تعداد جایگاههای سوخت مربوط به مناطق یک، دو، سه، پنج، ۲۱ و ۲۲ تهران است.
این مقام مسئول با اعلام اینکه هم اکنون در کلانشهر تهران ۲۳۰ باب جایگاه سوخت مایع و سی. ان. جی در مدار بهره برداری قرار دارد، اظهار داشت: با توجه به آمارهای موجود، میزان فروش از هر نازل در جایگاههای تهران از ۲۲۰۰ تا ۸۹۰۰ لیتر لیتر بوده، این درحالی است که میانگین کشوری ۳۰۰۰ لیتر فروش برای هر نازل است.
مظلومی افزود: این آمار بیانگر این بوده که در بخشهایی از تهران با کمبود جایگاه مواجه هستیم و به همین دلیل به دنبال ایجاد جایگاههای جدید با اولویت جایگاههای تک تلمبه از طریق همکاری با شرکتهای خصوصی هستیم.
مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران با یادآوری اینکه در مقایسه با استانداردهای جهانی تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم، بیان کرد: در بسیاری کشورها با حجم تعداد خودروی موجود در ایران، تعداد جایگاهها سه برابر جایگاههای کشور است.
به گفته این مقام مسئول، به دنبال این هستیم که جایگاهها را به گونه ای توسعه دهیم که منافع جایگاه های فعلی سوخت حفظ شود و آنها دچار رکود کاری نکنیم.
توافق جدید بنزینی قالیباف و زنگنه
به گزارش مهر، همزمان با بحرانی شدن کمبود پمپ بنزین و شکل گیری بعضا صفهای طولانی در ساعات پیک و ترافیکی پایتخت، بیژن زنگنه وزیر نفت و محمدباقر قالیباف شهردار تهران به منظور برطرف کردن این چالش بزرگ خدمات شهری به یک توافق بزرگ دست یافته اند.
بر اساس این توافق دو جانبه، قرار است با سرمایه گذاریهای ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومانی، جایگاههای سوخت مقیاس کوچک و به اصطلاح زیر پلهای و یا تک تلمبهای در نقاط مختلف تهران با مشارکت بخش خصوصی احداث شود.
بیژن زنگنه وزیر نفت در تشریح جزئیات بیشتر از احداث جایگاه های سوخت تک تلمبهای در تهران، گفت: احداث و راه اندازی جایگاه های بنزین تک پمپی یکی از برنامه های کاری وزارت نفت است.
این عضو کابینه دولت تدبیر و امید با اعلام اینکه هم اکنون به دلیل گرانی زمین در شهرهای بزرگ به ویژه تهران شاهد توسعه کند جایگاههای عرضه بنزین و صف های طولانی در مجاری عرضه سوخت هستیم، تصریح کرد: از این رو قصد داریم با همکاری شهرداری تهران برای ایجاد ۱۰۰ جایگاه تک پمپی بنزین در استان تهران تلاش کنیم.
وزیر نفت با اشاره به توافق انجام شده با محمدباقر قالیباف شهردار تهران به منظور احداث پمپ بنزینهای تک تلمبهای، اظهار داشت: بر اساس برآوردهای اولیه برای احداث هر جایگاه به ١٠٠ تا ١٥٠ میلیون تومان بودجه نیاز است، از این رو مردم و بخش خصوصی می توانند در این پروژه سرمایه گذاری و همکاری داشته باشند.
با این توافق انجام شده، قرار است چشم پایتخت به پمپ بنزینهای تک تلمبهای روشن شود و همزمان با توافق شهرداری و وزارت نفت تاکنون سه قرارداد ساخت جایگاههای بنزین تک تلمبهای در تهران با سرمایه گذاران بخش خصوصی، صندوقهای بازنشستگی صنعت نفت و شبه دولتی امضا شده است.
علاوه بر این، به منظور افزایش انگیزه سرمایه گذاران در ساخت جایگاههای سوخت تک تلمبه ای در کنار ارائه تسهیلات، پرداخت کارمزد ویژه ای هم در دستور کار شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران قرار گرفته است.
سال گذشته برای جایگاههای جدید ساخت در تهران ۱۰۰ ریال افزایش نرخ کارمزد پیش بینی شده بود که برای جایگاههای بنزین تک تلمبهای کارمزد بالاتری در نظر گرفته ایم.
پیش بینی میشود سال جاری و در مرحله اول امکان ساخت ۳۰ تا ۶۰ جایگاه بنزین تک تلمبهای در تهران فراهم شود و با بهرهبرداری از این جایگاهها مشکلات عرضه بنزین و زمان سوخت گیری خودروها به حداقل کاهش می یابد.
در این بین با اجرای مرحله دوم این طرح، تعداد جایگاههای بنزین تک تلمبهای کشور از مرز ۱۰۰ باب جایگاه عبور میکند که در این صورت شاهد آب رفتن تدریجی صف خرید بنزین در پایتخت خواهیم بود.
نظر شما