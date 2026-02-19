به گزارش خبرنگار مهر، نوزدهمین سفر استانی مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، به استان لرستان با جمع‌بندی برنامه‌ها و ترک استان پیش از ظهر امروز پنجشنبه ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ به پایان رسید.

برنامه‌های روز دوم سفر رئیس‌جمهور به لرستان به دلیل همزمانی با آغاز ماه مبارک رمضان پیش از ظهر بسته شد و مسعود پزشکیان به همراه برخی از اعضای هیئت دولت پیش از اذان ظهر، استان را ترک کردند و به تهران بازگشتند.

رئیس‌جمهور پس از دو روز حضور در لرستان، روز پنجشنبه ۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۴، پس از دیدار با فعالان سیاسی و اجتماعی و شرکت در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، این سفر استانی را به پایان رساند.

در این سفر، مسعود پزشکیان ضمن بررسی پروژه‌های نیمه‌تمام و طرح‌های توسعه‌ای استان، دستورالعمل‌های لازم برای تسریع در اجرای پروژه‌ها، تأمین اعتبارات و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی را صادر کرد.

همچنین رئیس‌جمهور با ارائه گزارش به مردم، دستاوردها، مصوبات و برنامه‌های اجرایی دولت در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و عمرانی استان را تشریح کرد.

سفر دو روزه رئیس‌جمهور به لرستان، با هدف تعامل مستقیم با مردم، فعالان اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، بررسی میدانی ظرفیت‌ها و مشکلات استان و پیگیری برنامه‌های توسعه‌ای پایان یافت.