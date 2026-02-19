۳۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۱:۲۸

عضو هیئت مدیره و رئیس کمیته عالی اعتبارات بانک مسکن:

خدمات بانکی و پرداخت تسهیلات در بانک مسکن بی وقفه ادامه دارد

خدمات بانکی و پرداخت تسهیلات در بانک مسکن بی وقفه ادامه دارد

«سیدمحسن فاضلیان» عضو هیئت مدیره و رئیس کمیته عالی اعتبارات بانک مسکن در جمع مدیران حوزه فناوری اطلاعات، از تداوم بی وقفه روند تسهیلات دهی به هموطنان در حوزه تخصصی مسکن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  هیبنا، سیدمحسن فاضلیان در نشست تخصصی با مدیران و کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات این بانک گفت: با تدابیر صورت گرفته و برنامه‌های انجام شده، اقدامات قابل توجهی در حوزه کنترل اضافه‌برداشت و عدم استقراض از بانک مرکزی صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: فرآیند پرداخت انواع تسهیلات به‌ویژه تسهیلات خرد، در حال حاضر طبق روال سابق و بدون هیچ‌گونه وقفه‌ای در جریان است و مشتریان و ذی‌نفعان گرامی هیچ‌گونه نگرانی در این خصوص نداشته باشند.

عضو هیأت مدیره بانک مسکن افزود: این بانک در پرداخت تسهیلات هیچ‌گونه محدودیتی نداشته و روند پرداخت‌ها کمافی‌السابق ادامه دارد.

به گفته وی، تمرکز مدیریت بانک بر تقویت ساختار مالی و استیفای تعهدات به بانک مرکزی، زمینه‌ساز ارتقای توان اعتباری بانک خواهد بود.

رئیس کمیته عالی اعتبارات بانک مسکن ابراز امیدواری کرد که با استمرار این رویکرد و تقویت بنیان‌های مالی، در آینده نزدیک شاهد افزایش قدرت وام‌دهی بانک مسکن در بخش‌های مختلف این حوزه به‌ویژه تسهیلات خرد و طرح عظیم نهضت ملی مسکن باشیم، موضوعی که نقش مهمی در حمایت از متقاضیان و رونق بخش مسکن ایفا خواهد کرد.

کد خبر 6753645

