خدمات بانکی و پرداخت تسهیلات در بانک مسکن بی وقفه ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هیبنا، سیدمحسن فاضلیان در نشست تخصصی با مدیران و کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات این بانک گفت: با تدابیر صورت گرفته و برنامههای انجام شده، اقدامات قابل توجهی در حوزه کنترل اضافهبرداشت و عدم استقراض از بانک مرکزی صورت گرفته است.
وی تصریح کرد: فرآیند پرداخت انواع تسهیلات بهویژه تسهیلات خرد، در حال حاضر طبق روال سابق و بدون هیچگونه وقفهای در جریان است و مشتریان و ذینفعان گرامی هیچگونه نگرانی در این خصوص نداشته باشند.
عضو هیأت مدیره بانک مسکن افزود: این بانک در پرداخت تسهیلات هیچگونه محدودیتی نداشته و روند پرداختها کمافیالسابق ادامه دارد.
به گفته وی، تمرکز مدیریت بانک بر تقویت ساختار مالی و استیفای تعهدات به بانک مرکزی، زمینهساز ارتقای توان اعتباری بانک خواهد بود.
رئیس کمیته عالی اعتبارات بانک مسکن ابراز امیدواری کرد که با استمرار این رویکرد و تقویت بنیانهای مالی، در آینده نزدیک شاهد افزایش قدرت وامدهی بانک مسکن در بخشهای مختلف این حوزه بهویژه تسهیلات خرد و طرح عظیم نهضت ملی مسکن باشیم، موضوعی که نقش مهمی در حمایت از متقاضیان و رونق بخش مسکن ایفا خواهد کرد.
