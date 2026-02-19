توزیع ۲میلیون اصله نهال رایگان در استان سمنان؛ ضرورت ثبت محدوده کاشت

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رهایی صبح پنجشنبه در بازدید مرکز نهالستان سمنان با اشاره به اینکه هفته منابع طبیعی از نهم تا پانزدهم اسفندماه سال جاری طبق روال همه ساله برگزار می‌شود، ابراز داشت: از عمده‌ترین برنامه روتین این هفته کاشت نهال و درخت است.

وی با تاکید بر اینکه دو میلیون اصله نهال طی هفته منابع طبیعی در استان سمنان توزیع می شود، افزود: توزیع این نهال‌ها به صورت رایگان خواهد بود.

مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان با تاکید بر اینکه نهال‌ها از سه مرکز عمده شهید عمو زاده سمنان، چغولگیر شاهرود و حسن آباد دامغان تهیه و تولید می شود، ابراز داشت: علاوه بر این در نهالستان های بخش خصوصی نیز ۳۰۰ هزار اصله نهال مثمر تولید و توزیع می شود.

رهایی ادامه داد: نهال‌های تولیدی استان بیشتر شامل سرو شیراز، سرو خمره‌ای، سرو تبریزی، زیتون تلخ، اکالیپتوس، توت، سنجد، اقاقیا و گونه های بیابانی نظیر تاغ و آتریپلکس و غیره است.

وی با تاکید بر اینکه ثبت محدوده‌های کاشت نهال در سامانه ساتک الزامی است، افزود: متقاضیان با در دست داشتن مختصات کاشت می توانند به ادارات منابع طبیعی شهرستان‌ها مراجعه و نسبت به دریافت نهال اقدام کنند.