به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بهمن خودرو، در شرایطی که اقتصاد ایران همچنان با نوسانات ارزی، محدودیت‌های تأمین و پیچیدگی‌های سیاست‌گذاری صنعتی روبه‌رو است، بررسی عملکرد گروه بهمن در ماه‌های سپری‌شده از سال ۱۴۰۴ تصویری متفاوت از مدیریت در صنعت خودرو ارائه می‌دهد؛ تصویری که بر پایه اعداد و عملکرد واقعی شکل گرفته و نشان می‌دهد چگونه یک هلدینگ می‌تواند از دل فشارهای محیطی، رشد عملیاتی و سودآوری پایدار خلق کند.

گروه بهمن طی سال‌های اخیر با عبور از نقش سنتی یک سهامدار صرف، به بازیگری فعال در هدایت استراتژیک و ارتقای بهره‌وری شرکت‌های زیرمجموعه تبدیل شده است. این تغییر رویکرد، امروز خود را در شاخص‌های تولید، فروش و سودآوری شرکت‌های اصلی سرمایه‌پذیر نشان می‌دهد؛ شاخص‌هایی که نه‌تنها رشد کرده‌اند، بلکه در بسیاری موارد جهشی معنادار را تجربه کرده‌اند.

نفوذ مدیریتی هوشمند؛ از راهبری تا نتیجه ملموس

آنچه گروه بهمن را متمایز می‌کند، نحوه اعمال «نفوذ مدیریتی» است. این نفوذ نه به شکل مداخله مستقیم، بلکه از طریق استقرار نظام‌های نظارت مالی، انضباط بودجه‌ای و راهبری شرکتی محقق شده است. نتیجه چنین رویکردی را می‌توان در عملکرد شرکت‌هایی دید که در سال ۱۴۰۴ نه‌تنها نسبت به سال قبل افت نکرده‌اند، بلکه در بسیاری از شاخص‌ها رشدی دو رقمی را تجربه کرده‌اند.

در واقع، اعداد منتشرشده از عملکرد ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که سیاست‌های هماهنگ هلدینگ، به بهبود هم‌زمان تیراژ تولید، حجم فروش و شاخص‌های سودآوری منجر شده است؛ اتفاقی که در صنعت خودرو ایران، آن هم در شرایط فعلی، دستاوردی قابل‌توجه محسوب می‌شود.

بهمن دیزل؛ جهشی کم‌سابقه در تولید و درآمد

بهمن دیزل یکی از شاخص‌ترین نمونه‌های این تحول است. این شرکت در ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ موفق به تولید ۳۲۹۵ دستگاه خودرو تجاری شده بود و فروش آن به ۲۹۳۵ دستگاه رسیده بود. اما در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴، تولید به ۵۸۳۶ دستگاه افزایش یافته و فروش نیز به ۴۹۷۵ دستگاه رسیده است. این تغییر به معنای افزایشی چشم‌گیر در مقایسه با سال قبل است و نشان می‌دهد ظرفیت‌های تولیدی این شرکت به شکل محسوسی فعال‌تر شده‌اند.

این رشد عملیاتی، خود را به‌وضوح در صورت‌های مالی نیز منعکس کرده است. درآمد عملیاتی بهمن دیزل در ۹ ماهه ۱۴۰۳ حدود ۶۵,۹۷۶,۱۰۲ میلیون ریال بود، اما در ۹ ماهه ۱۴۰۴ به ۱۵۲,۱۲۲,۳۸۹ میلیون ریال رسیده است؛ افزایشی که بیانگر جهشی بنیادین در مقیاس فعالیت شرکت است. سود ناخالص از ۱۷,۳۸۰,۹۹۳ میلیون ریال به ۵۱,۰۶۰,۱۶۲ میلیون ریال افزایش یافته و سود عملیاتی نیز از ۱۰,۲۰۵,۱۲۰ میلیون ریال به ۲۹,۵۲۱,۱۴۵ میلیون ریال رسیده است. در نهایت، سود خالص شرکت از ۴,۵۸۱,۶۴۷ میلیون ریال در سال گذشته به ۱۳,۲۴۹,۳۹۰ میلیون ریال در سال جاری افزایش یافته است.

چنین رشدی نشان می‌دهد که افزایش تولید و فروش صرفاً به افزایش درآمد ختم نشده، بلکه با بهبود ساختار هزینه و بهره‌وری همراه بوده و سودآوری را نیز به‌طور معناداری تقویت کرده است.

بهمن موتور؛ رشد متوازن در مقیاس بالا

در بخش خودروهای سواری، بهمن موتور عملکردی همسو با راهبرد کلان هلدینگ به نمایش گذاشته است. این شرکت در ۹ ماهه ۱۴۰۳ تعداد ۲۱,۷۶۷ دستگاه تولید کرده و فروش آن به ۲۱,۲۱۹ دستگاه رسیده بود. در ۹ ماهه ۱۴۰۴، تولید به ۲۷,۵۰۳ دستگاه افزایش یافته و فروش حتی از تولید نیز پیشی گرفته و به ۲۸,۴۰۱ دستگاه رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد که شرکت علاوه بر افزایش ظرفیت تولید، توانسته مدیریت موجودی و تحویل به بازار را نیز بهبود دهد.

درآمد عملیاتی بهمن موتور از ۲۸۰,۸۳۹,۳۴۸ میلیون ریال در ۹ ماهه ۱۴۰۳ به ۴۹۳,۴۷۰,۰۵۸ میلیون ریال در ۹ ماهه ۱۴۰۴ افزایش یافته است؛ رشدی قابل‌توجه که مقیاس فعالیت شرکت را به شکل محسوسی ارتقا داده است. سود ناخالص از ۴۶,۵۲۸,۶۲۴ میلیون ریال به ۵۶,۶۴۲,۵۸۷ میلیون ریال رسیده و سود عملیاتی از ۳۱,۱۱۱,۶۷۳ میلیون ریال به ۳۷,۱۵۳,۰۵۴ میلیون ریال افزایش یافته است. هرچند سود خالص از ۱۴,۴۶۰,۲۷۴ میلیون ریال به ۱۳,۰۵۳,۲۶۷ میلیون ریال تغییر یافته، اما سطح سودآوری همچنان در محدوده‌ای قابل‌توجه باقی مانده و در کنار رشد قابل‌ملاحظه درآمد، نشان‌دهنده حفظ ثبات مالی شرکت است.

صنایع ریخته‌گری ایران؛ تقویت ستون فقرات تولید

صنایع ریخته‌گری ایران به عنوان یکی از ارکان مهم زنجیره تأمین گروه بهمن، در سال ۱۴۰۴ توانسته نقش خود را پررنگ‌تر کند. تولید این شرکت از ۱۲,۱۸۸ تن در ۹ ماهه ۱۴۰۳ به ۱۲,۳۲۰ تن در ۹ ماهه ۱۴۰۴ رسیده و فروش نیز از ۱۱,۶۲۶ تن به ۱۲,۰۲۹ تن افزایش یافته است.

درآمد عملیاتی صنایع ریخته‌گری ایران از ۸,۶۲۶,۱۴۵ میلیون ریال در سال ۱۴۰۳ به ۱۲,۰۵۶,۰۵۵ میلیون ریال در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است. سود ناخالص از ۱,۶۶۹,۶۱۱ میلیون ریال به ۲,۱۲۲,۷۸۲ میلیون ریال رسیده، سود عملیاتی از ۱,۲۸۵,۳۷۴ میلیون ریال به ۱,۶۶۷,۲۸۱ میلیون ریال افزایش یافته و سود خالص نیز از ۷۹۶,۳۵۰ میلیون ریال به ۱,۰۱۴,۲۰۰ میلیون ریال ارتقا یافته است.

این ارقام نشان می‌دهد که حتی در بخش‌های تأمین‌کننده و صنعتی، رشد درآمد با افزایش سودآوری همراه بوده و زنجیره ارزش گروه بهمن از درون تقویت شده است.

بهمن لیزینگ؛ بازوی مالی در خدمت رشد فروش

در حوزه خدمات مالی، بهمن لیزینگ عملکردی مکمل و اثرگذار داشته است. تعداد تسهیلات اعطایی این شرکت در پایان ۹ ماهه ۱۴۰۳ برابر با ۴۰۳۲ فقره بوده، در حالی که در ۹ ماهه ۱۴۰۴ به ۵۰۱۷ فقره افزایش یافته است. این افزایش بیانگر گسترش دامنه خدمات و نقش فعال‌تر شرکت در تحریک تقاضاست.

درآمد عملیاتی بهمن لیزینگ از ۱۹,۷۷۳,۹۴۹ میلیون ریال در ۹ ماهه ۱۴۰۳ به ۳۸,۴۹۷,۵۸۹ میلیون ریال در ۹ ماهه ۱۴۰۴ رسیده است. سود ناخالص از ۳,۱۹۵,۵۰۲ میلیون ریال به ۵,۷۲۸,۸۴۹ میلیون ریال افزایش یافته، سود عملیاتی از ۲,۷۹۲,۴۵۲ میلیون ریال به ۵,۱۴۴,۴۴۴ میلیون ریال رسیده و سود خالص نیز از ۲,۳۸۶,۷۵۷ میلیون ریال به ۴,۰۰۰,۸۵۲ میلیون ریال افزایش یافته است.

چنین رشدی نشان می‌دهد که بازوی مالی گروه بهمن نه‌تنها از نظر حجم فعالیت گسترش یافته، بلکه سودآوری آن نیز تقویت شده و به عاملی برای پشتیبانی پایدار از فروش شرکت‌های تولیدی تبدیل شده است.

هم‌افزایی و آینده‌نگری؛ رمز استمرار رشد

آنچه از کنار هم قرار دادن این اعداد برمی‌آید، تنها رشد جداگانه چند شرکت نیست، بلکه تصویر یک اکوسیستم هماهنگ است. از تولید خودروهای تجاری در بهمن دیزل گرفته تا توسعه بازار سواری توسط بهمن موتور، از تأمین قطعات در صنایع ریخته‌گری ایران تا پشتیبانی مالی در بهمن لیزینگ، همه اجزا در مسیری مشترک حرکت کرده‌اند.

گروه بهمن با ایجاد یک نظام یکپارچه مدیریتی، توانسته اثر نوسانات محیطی را بر صورت‌های مالی کاهش دهد و سودآوری شرکت‌ها را در مسیری رو به رشد قرار دهد. افزایش قابل‌توجه درآمدهای عملیاتی در تمامی شرکت‌های اصلی، همراه با رشد سود ناخالص، سود عملیاتی و سود خالص در اغلب آن‌ها، نشان می‌دهد که این هلدینگ از مرحله مدیریت بحران عبور کرده و وارد فاز تثبیت و توسعه شده است.

جمع‌بندی؛ الگویی از بلوغ مدیریتی در صنعت خودرو

مرور عملکرد ۹ ماهه ۱۴۰۴ شرکت‌های اصلی زیرمجموعه گروه بهمن نشان می‌دهد که این هلدینگ با تکیه بر نفوذ مدیریتی هدفمند، هم‌افزایی در زنجیره ارزش و نگاه آینده‌نگر، توانسته رشد تولید، افزایش فروش و تقویت سودآوری را به‌صورت هم‌زمان محقق کند.

افزایش تولید به ۵۸۳۶ دستگاه در بهمن دیزل، رشد تولید به ۲۷,۵۰۳ دستگاه در بهمن موتور، ارتقای تولید به ۱۲,۳۲۰ تن در صنایع ریخته‌گری ایران و افزایش تسهیلات اعطایی به ۵۰۱۷ فقره در بهمن لیزینگ، همگی در کنار جهش درآمدهای عملیاتی و سودآوری، نشان می‌دهد که گروه بهمن از چشم‌اندازی مثبت، تکرارپذیر و رو به رشد برخوردار است.

در صنعتی که بسیاری از فعالان آن درگیر چالش‌های ساختاری هستند، گروه بهمن نشان داده است که با مدیریت هوشمند، انضباط مالی و آینده‌نگری می‌توان نه‌تنها ثبات را حفظ کرد، بلکه مسیر توسعه پایدار را نیز با قدرت ادامه داد.