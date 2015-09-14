درآمد موقوفات خراسان شمالی ۳۵ درصد افزایش یافت

حجت الاسلام سیف الله سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه اکنون در شهرستان های هشت گانه خراسان شمالی در مجموع بیش از چهار هزار و ۶۶۶ موقوفه با حدود ۹ هزار و ۲۰۰ رقبه وجود دارد، اظهار کرد: ۶۵ درصد موقوفات استان با نیت روضه سیدالشهدا(ع) و برگزاری مراسم روضه خوانی و عزاداری امام حسین(ع) وقف شده ند.

وی با بیان اینکه تمامی درآمد این موقوفات در راستای اجرای نیات خیر واقفان آنها هزینه می شود، افزود: از ابتدای امسال تاکنون با تلاش فعالان نهاد اوقاف و امور خیریه و بروزرسانی اجارات، درآمد موقوفات استان به نسبت مدت مشابه سال گذشته ۳۵ درصد افزایش یافته است.

حجت الاسلام سهرابی با اشاره به ثبت ۷۲ وقف جدید طی سال جاری در خراسان شمالی، ارزش ریالی موقوفه های جدید در خراسان شمالی را بیش از چهار میلیارد ریال برآورد کرد و گفت: با مشاوره های وقف انجام شده با واقفان، غالب وقف های جدید در استان به سمت نیازهای روز جامعه هدایت شده اند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مشکلات و نیازهای بخش بهداشت و درمان، مسائل آموزشی، بخش فرهنگی، زیرساخت های حوزه های علمیه و ... را از جمله نیازهای روز جامعه دانست و از خیران و واقفان نیک اندیش خواست تا در این زمینه ها اقدام به ثبت وقف جدید کنند.