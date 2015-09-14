  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۳ شهریور ۱۳۹۴، ۱۵:۱۷

سخنگوی شورای صنفی نمایش:

اکران «دلتنگی‌های عاشقانه» در گروه اریکه ایرانیان به تصویب رسید

اکران «دلتنگی‌های عاشقانه» در گروه اریکه ایرانیان به تصویب رسید

سخنگوی شورای صنفی نمایش از اکران فیلم سینمایی «دلتنگی‌های عاشقانه» به کارگردانی رضا اعظمیان در گروه سینمایی اریکه ایرانیان خبر داد.

غلامرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اکران فیلم سینمایی «دلتنگی های عاشقانه» گفت: در جلسه امروز دوشنبه بیست و سوم شهریور ماه، اکران فیلم سینمایی «دلتنگی های عاشقانه» در گروه سینمایی اریکه ایرانیان به تصویب رسید.

وی تاکید کرد: این فیلم سینمایی که کارگردانی آن را رضا اعظمیان برعهده دارد از چهارشنبه ۲۵ شهریور ماه در سینماهای کشور اکران می شود.

فرجی در پایان با اشاره به روز ملی سینما بیان کرد: در روز ملی سینما، بلیت فیلم ها در همه سینماهای کشور به صورت نیم بها محاسبه شد و همین مساله باعث استقبال قابل توجه مردم از سینما شد.

کد مطلب 2915419

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها