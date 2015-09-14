غلامرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اکران فیلم سینمایی «دلتنگی های عاشقانه» گفت: در جلسه امروز دوشنبه بیست و سوم شهریور ماه، اکران فیلم سینمایی «دلتنگی های عاشقانه» در گروه سینمایی اریکه ایرانیان به تصویب رسید.

وی تاکید کرد: این فیلم سینمایی که کارگردانی آن را رضا اعظمیان برعهده دارد از چهارشنبه ۲۵ شهریور ماه در سینماهای کشور اکران می شود.

فرجی در پایان با اشاره به روز ملی سینما بیان کرد: در روز ملی سینما، بلیت فیلم ها در همه سینماهای کشور به صورت نیم بها محاسبه شد و همین مساله باعث استقبال قابل توجه مردم از سینما شد.