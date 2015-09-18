علیرضا شجاع نوری بازیگر نقش عبدالمطلب پدربزرگ پیامبر در فیلم «محمد رسول‌الله (ص)» درباره تجربه حضور این فیلم در جشنواره فیلم مونترال به خبرنگار مهر گفت: حضور در جشنواره فیلم مونترال به عنوان نخستین حضور خارجی فیلم «محمد رسول الله (ص)» تجربه منحصر به فردی برای من بود و توانست کنجکاوی مرا از مواجه شدن با مخاطبان غیر ایرانی و البته غیر مسلمان برطرف کند.

تماشاگران غیرمسلمان ارتباط خوبی با فیلم برقرار کردند

وی ادامه داد: بعد از نمایش فیلم به میان تماشاگران غیر مسلمان رفتم و با آنها درباره فیلم گپ زدم و متوجه شدم که ارتباط خوبی با فیلم برقرار کرده اند و شخصا خیالم راحت شد که فیلم دوست داشته شد.

شجاع نوری یادآور شد: بیشتر مخاطبانی که با آنها صحبت کردم تماشاگرانی متعلق به اروپا و آمریکا بودند که خاستگاه مذهبی ویژه خود را داشتند و برای پیدا کردن پاسخ پرسش های خود از دین اسلام به تماشای این فیلم آمده بودند و یا به عبارتی دنبال کشف و شهود بودند.

یک یهودی معتقد بود فیلم برای غیر مسلمان نسخه نپیچیده بود

بازیگر فیلم «روز واقعه» در ادامه با ذکر مثالی در توضیح صحبت های خود گفت: برخی آمده بودند ببینند فیلمی با مضمون دین اسلام که توسط یک کارگردان ایرانی ساخته شده چگونه فیلمی است. برخی دیگر آمده بودند تا بدانند مذهب خود را کجای فیلم «محمد رسول الله(ص)» پیدا می کنند. به عنوان مثال با یک یهودی برخورد کردم که فیلم را دیده بود و می گفت که دوست داشته بداند نگاه فیلم نسبت به دین یهود چگونه بوده است.

شجاع نوری در پاسخ به این پرسش که تماشاگر یهودی به طور مشخص درباره فیلم چه نظری داشت؟ گفت: او معتقد بود فیلم بدون شعار دادن و نسخه پیچیدن درباره غیر مسلمان ها پیامش را رسانده و این مخاطب می گفت که بعد از این فیلم به شکل دیگری به مسلمان ها نگاه خواهد کرد.

این بازیگر سینمای ایران تصریح کرد: آنچه برای من به عنوان یک ایرانی مسلمان و بازیگر فیلم «محمد رسول الله(ص)» خوشایند بود این بود که مخاطبان با حال خوب از سالن بیرون آمدند و احساس می کردند صاحبان این فیلم سینمایی با آنها محترم برخورد کرده اند.

فیلم «محمدرسول الله (ص)» در نخستین حضور بین المللی موفق بود

وی اظهار کرد: اظهار نظر این فرد یهودی مرا یاد تجربه سفری که با عباس کیارستمی داشتم انداخت. فیلم «خانه دوست کجاست» عباس کیارستمی سه دهه پیش در ژاپن نمایش داده شد. خوب یادم هست در آن زمان یک خانم ژاپنی از کیارستمی تشکر کرد که این فیلم را ساخته و معتقد بود که ساخته شدن این فیلم باعث شده تا به ماهیت واقعی ایرانی ها پی ببرد.

شجاع نوری ادامه داد: فیلم «خانه دوست کجاست» زمانی در ژاپن نمایش داده شد که ایرانی های بسیاری در آن زمان برای کار به ژاپن می رفتند و تصویر این خانم ژاپنی از ایرانی ها، تصور هجوم عده زیادی آدم از کشوری به نام ایران برای یافتن کار در ژاپن بود که طبیعتا تصویر خوبی نبوده است و می گفت که دیدن فیلم کیارستمی باعث ایجاد تغییر نگاه در حس اولیه او نسبت به ایرانی ها شده است.

شجاع نوری بازیگر نقش عبدالمطلب پدربزرگ پیامبر در فیلم «محمد رسول‌الله (ص)» در پایان صحبت های خود گفت: حال اینکه فیلم «محمدرسول الله (ص)» در نخستین حضور بین المللی در جشنواره فیلم مونترال در حوزه تبیین اسلام به عنوان دینی رحمانی موفق عمل کرد و توانست چهره زیبایی از مسلمانان به تصویر بکشد.