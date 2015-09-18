پوریا سرایی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: باغ وحش شیراز با مساحتی بالای ۲۰ هکتار و تعداد بسیار زیاد گونه های جانوری، از بزرگترین باغ های وحش کشور به شمار می رود اما متاسفانه بدون نظارت مسئولان و رسیدگی مدیران این مجموعه، به حال خود رها شده است. بطوریکه عدم رعایت بهداشت، بوی تعفن، جایگاه های نامناسب و غیر استاندارد، حیوانات بی قرار و بدتر از همه گرسنگی شدید حیات وحش در ذهن هر بازدید کننده علاقمند به محیط زیست به کابوسی فراموش نشدنی بدل می شود.

وی با اشاره به ابعاد کوچک قفس ها اظهار داشت: حدود ۱۰ خرس قهوه ای، بیش از ۵۰ سگ نژاد دار و بی نژاد، گرگ هایی که از گرسنگی برای قاپیدن پوست هندوانه با هم رقابت می کنند، گربه های وحشی و روباه های افسرده و بی حال که نایی برای نزدیک شدن به سمت خوارکی ندارند، عقاب ها و سارگپه های که برای تکه ای پوست مرغ یکدیگر را زخمی می کنند، شغال هایی که دیوانه وار با صدای سگ ها در قفس های مجاور جسم نحیف شان را از این سو به آن سو می کشانند، شیرهای بی رمق با چشمانی ملتهب، پشتی خمیده و شکمهایی برآمده همگی در کنار هم درد مشترک گرسنگی، آلودگی و اسارت در نامناسب ترین شرایط تجربه می کنند.

سرایی تصریح کرد: همچنین خرس سیاه گونه ای با ارزش و در خطر انقراض که دیگر به کار سیرک نمی آید با زبانی تکه تکه و عفونی، بدون دندان و با گردنی زخمی که عاجز از خوردن موم عسل پشت جایگاه شیرها از انظار مخفی مانده دل هر بیننده را به درد می آورد.

این فعال حیات وحش یادآور شد: باغ وحش همانگونه که از نامش پیداست مرکزی است برای نگهداری حیات وحش حال آنکه تعداد سگهای باغ وحش شیراز از فانتزی و آپارتمانی گرفته تا سگ های دوبرمن و نگهبان و انواع گربه های اهلی که در قفسهایی کوچک و آلوده روی هم انبار شده اند با عنوان باغ وحش همخوانی ندارد.

سرایی ادامه داد: بیش از ۸۰ در صد از مساحت باغ وحش شیراز بلااستفاده مانده در حالیکه حیوانات موجود در آن به ندرت از فضای کافی برای حرکت برخوردارند که نشان دهنده بی توجهی و عدم مدیریت صحیح این مجموعه است.

وی در پایان از مدیران باغ وحش شیراز و همچنین مسئولان دفتر شکار و صید سازمان محیط زیست و اداره کل محیط زیست استان فارس خواست با رسیدگی و نظارت بر باغ وحش شیراز و بهبود شرایط نگهداری از حیوانات در آن، تصویر ناخوشایندی را که از دیدن این مجموعه در ذهن بازدیدکنندگان بجا مانده تغییر دهند و نام شیراز را بعنوان نمادی از فرهنگ ایرانی از آلودگی، ظلم و آزار مخلوقات بیگناه خداوند پاک کنند.