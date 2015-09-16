به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه چهارشنبه شورای شهر اردبیل در جلسه علنی خود ترکیب هیئت رئیسه کمیسیون های وابسته و نمایندگان شورا در سازمان های مرتبط را اعلام کرد.

بر اساس اعلام لیلا تقوی نایب رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل اعضای هیئت رئیسه کمیسیون های شورای شهر اردبیل به شرح زیر است:

اعضا هیئت رئیسه کمیسیونها ردیف کمیسیون رئیس نایب رئیس منشی ۱ برنامه و بودجه و مالی حسین افسانه علی هدایتی علیرضا سلیمانی ۲ ایثارگران سید غنی فروزان لیلا تقوی ناصر ناطق درآبادی ۳ فنی و عمرانی علیرضا سلیمانی حسین افسانه علی هدایتی ۴ فرهنگی و اجتماعی اسفندیار هوشیار ولی نعمتی لیلا تقوی ۵ پیگیری و نظارت ناصر ناطق درآبادی سید غنی فروزان ولی نعمتی ۶ مشارکت و سرمایه گذاری علی هدایتی اسفندیار هوشیار حسین افسانه ۷ بهداشت و سلامت محیط زیست شهری ولی نعمتی ناصر ناطق درآبادی رحیم آقازاده ۸ تحول اقتصادی و اصلاح الگوی مصرف و اقتصاد مقاومتی زکی اله خوشبخت سالار شاکر سلامت صفری ۹ بانوان و خانواده لیلا تقوی رحیم آقازاده محمد اصلانیان ۱۰ خدمات شهری رحیم آقازاده سلامت صفری زکی اله خوشبخت ۱۱ حقوقی سالار شاکر لیلا تقوی سید غنی فروزان ۱۲ زیباسازی محیط شهری سلامت صفری ناطق درآبادی اسفندیار هوشیار ۱۳ حمل و نقل و ترافیک محمد اصلانیان علیرضا سلیمانی سالار شاکر

همچنین مسئول ماده صد منطقه یک افسانه، ماده صد منطقه دو فروزان، ماده صد منطقه سه آقازاده، ماده صد منطقه چهار شاکر، ماده صد تجدید نظر(شعبه یک) اصلانیان، ماده صد تجدید نظر(شعبه دو) درآبادی و ناظر کمیسیون عالی معاملات سلیمانی انتخاب شدند.

در این جلسه مسئولیت شورای نامگذاری به نعمتی، اتاق فکر شهرداری به خوشبخت، هدایتی و هوشیار، کمیته تخلفات اتوبوسرانی به تقوی و کمیسیون رفع مزاحمت به صفری واگذار شد.

بر اساس تصمیم اعضای شورای شهر آقازاده نماینده شورا در تاکسیرانی، اصلانیان نماینده شورا در اتوبوسرانی، افسانه نماینده شورا در فضای سبز، شاکر نماینده شورا در عمران، سلیمانی نماینده شورا در بهسازی و نوسازی، هدایتی نماینده شورا در پسماند، تقوی نماینده شورا در آتش نشانی، هوشیار نماینده شورا در آرامستان ها، نعمتی نماینده شورا در فرهنگی ورزشی، صفری نماینده شورای در میوه و تره بار، ناطق درآبادی نماینده شورا در کمیسیون ماده ۷۷، خوشبخت نماینده شورا در کمیته انضباطی تاکسیرانی و فروزان نماینده شورا در ماده یک فضای سبز سازمان های شهرداری اردبیل انتخاب شدند.

علاوه بر این در سازمان های خارج از شهرداری نعمتی، اصلانیان و فروزان در کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار، آقازاده در شورای نامگذاری، ناطق درآبادی، تقوی و سلیمانی در شورای پژوهش، شاکر، صفری و هدایتی در کمیته آموزش و توانمند سازی نیروی انسانی، هوشیار، افسانه و خوشبخت در کمیته تحول و ارتقای سلامت اداری به عنوان نمایندگان شورای شهر انتخاب شدند.

در کمسیون توافق مرکز و کمیسیون تملک و واگذاری نیز شورای شهر اردبیل خوشبخت، افسانه، تقوی، سلیمانی، شاکر، آقازاده، صفری و نعمتی را به عنوان نمایندگان خود معرفی کرد.

علاوه بر این در کمیته فنی و ترافیک سلیمانی، در کمیته امور بانوان تقوی، در کارگروه سیما و منظر شهری افسانه، در کمیته فنی ماده پنج خوشبخت، در کمیته کفالت و معافیت اصلانیان، در کمیسیون تقویم املاک دارایی درآبادی و آقازاده، در کمیسیون تشخیص سن ثبت احوال شاکر، در کارگروه فرهنگی و اجتماعی نعمتی، در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر هوشیار، در شورای سلامت و امنیت غذایی هدایتی، در کمیته مناسب سازی محیط شهری صفری و در ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر فروزان و همچنین در شورای ترافیک اصلانیان به عنوان نمایندگان شورا معرفی شدند.