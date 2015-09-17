به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری بعد از ظهر پنجشنبه در نشست با معاون وزیر نفت در بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیت‌های بالایی در بخش نفت و گاز و پتروشیمی است و به عنوان قطب انرژی کشور شناخته می‌شود.

وی به وجود تاسیسات بزرگ گازی و پتروشیمی در پارس جنوبی اشاره کرد و ادامه داد: وجود پایانه‌های نفتی ایران در جزیره خارگ نیز یکی دیگر از ظرفیت‌های مهم استان بوشهر است.

امام جمعه بوشهر به اهمیت بسیار بالای وجود این تاسیسات در استان بوشهر اشاره کرد و افزود: بایدتلاش شود که همگام با توسعه این صنایع، به محیط پیرامونی آن نیز توجه ویژه‌ای صورت بگیرد.

وی توسعه متوازن مناطق پیرامونی صنعت نفت را یک ضرورت خواند و اضافه کرد: صنعت نفت در سال‌های اخیر کارهای بسیار خوبی در این زمینه داشته و چندین طرح مهم در استان اجرا شده است.

آیت‌الله صفایی بوشهری خواستار تداوم تلاش‌های صنعت نفت برای رفع محرومیت و برخورداری مردم مناطق پیرامونی صنعت نفت از امکانات رفاهی و عمرانی شد و گفت: پیشرفت صنعت نفت به توسعه کشور کمک می‌کند و همه باید از برنامه‌های توسعه‌ای صنعت نفت حمایت کنند.

وی با بیان اینکه مردم استان بوشهر با صنعت نفت خو گرفته‌اند، بیان کرد: مردم استان بوشهر قدردان خدمات صنعت نفت در استان هستند و از وزیر نفت نیز برای توجه ویژه به استان بوشهر تشکر می‌کنیم.

معاون وزیر نفت نیز در این نشست به تلاش‌های صورت گرفته برای توسعه پارس جنوبی اشاره کرد و گفت: فازهای ۱۵ و ۱۶ تا یک‌ماه آینده افتتاح می شو فازهای ۱۷ و ۱۸ نیز امسال به بهره‌برداری خواهد رسید.

رکن‌الدین جوادی از تلاش ویژه برای توسعه زیرساخت‌های محیط پیرامونی صنعت نفت در استان بوشهر خبر داد و اضافه کرد: گام‌های بسیار مهمی در این راستا برداشته شده و چند طرح مهم نیز در دست اجرا است.