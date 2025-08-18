خارگ قطب بزرگ تولید پتروشیمی در خلیج فارس شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری شامگاه یکشنبه در دیدار با مدیران پتروشیمی خارگ اظهار کرد: جزیره خارگ همواره در طول تاریخ ایران منطقهای استراتژیک بوده و امروز نیز ۹۰ تا ۹۵ درصد صادرات نفت کشور از این منطقه انجام میشود که اهمیت آن را دوچندان کرده است.
وی افزود: پتروشیمی خارگ با ظرفیت و توانمندیهای موجود میتواند از یک ترمینال صادراتی به مرکز تولید و قطب پتروشیمی کشور تبدیل شود و با توسعه واحدهای جدید، تولید خود را بیش از ظرفیت فعلی افزایش دهد.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر با تأکید بر ضرورت توجه به ایمنی و نگهداری تجهیزات این مجتمع بیان کرد: حوادث آتشسوزی گذشته نشان داد که باید تعمیر و نگهداری و بهروزرسانی سیستمهای صیانتی با جدیت دنبال شود.
آیتالله صفایی بوشهری همچنین به اهمیت تنوع تولید در پتروشیمی اشاره کرد و گفت: تمرکز صرف بر محصولی مانند متانول در شرایط افت قیمت میتواند آسیبزا باشد، اما تنوعبخشی به تولید محصولات باعث ثبات و توسعه پایدار خواهد شد.
وی تشکیل کنسرسیوم پتروشیمیها را اقدامی ضروری دانست و خاطرنشان کرد: هماهنگی واحدهای پتروشیمی و عمل به قیمت مصوب میتواند همانند اوپک در بازار جهانی اثرگذار باشد و از رقابتهای زیانبار جلوگیری کند.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر همچنین بر اهمیت مسئولیتهای اجتماعی صنایع تأکید کرد و گفت: خدمترسانی به مردم جزیره و سرمایهگذاری در زیرساختهای آموزشی، فرهنگی و مذهبی بهترین نوع پدافند غیرعامل است و موجب انسجام اجتماعی و حفاظت از صنعت خواهد شد.
وی توجه به ورزش و نشاط کارکنان را نیز ضروری دانست و افزود: مدیریت صحیح شرایط خاص جزیره و برگزاری برنامههای ورزشی و تفریحی همچون مسابقات ماهیگیری میتواند فشارهای روحی و روانی کارکنان را کاهش دهد.
آیتالله صفایی بوشهری در پایان ابراز امیدواری کرد: با نگاه تحولی مدیران پتروشیمی خارگ، این جزیره جایگاهی درخور در اقتصاد ملی و تجارت جهانی به دست آورد.
