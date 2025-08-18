  1. استانها
  2. بوشهر
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۵:۳۴

خارگ قطب بزرگ تولید پتروشیمی در خلیج فارس شود

خارگ قطب بزرگ تولید پتروشیمی در خلیج فارس شود

بوشهر- نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: جزیره خارگ با ظرفیت‌های خود باید از یک پایانه صادراتی به قطب بزرگ تولید پتروشیمی در خلیج فارس ارتقا یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری شامگاه یکشنبه در دیدار با مدیران پتروشیمی خارگ اظهار کرد: جزیره خارگ همواره در طول تاریخ ایران منطقه‌ای استراتژیک بوده و امروز نیز ۹۰ تا ۹۵ درصد صادرات نفت کشور از این منطقه انجام می‌شود که اهمیت آن را دوچندان کرده است.

وی افزود: پتروشیمی خارگ با ظرفیت و توانمندی‌های موجود می‌تواند از یک ترمینال صادراتی به مرکز تولید و قطب پتروشیمی کشور تبدیل شود و با توسعه واحدهای جدید، تولید خود را بیش از ظرفیت فعلی افزایش دهد.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با تأکید بر ضرورت توجه به ایمنی و نگهداری تجهیزات این مجتمع بیان کرد: حوادث آتش‌سوزی گذشته نشان داد که باید تعمیر و نگهداری و به‌روزرسانی سیستم‌های صیانتی با جدیت دنبال شود.

آیت‌الله صفایی بوشهری همچنین به اهمیت تنوع تولید در پتروشیمی اشاره کرد و گفت: تمرکز صرف بر محصولی مانند متانول در شرایط افت قیمت می‌تواند آسیب‌زا باشد، اما تنوع‌بخشی به تولید محصولات باعث ثبات و توسعه پایدار خواهد شد.

وی تشکیل کنسرسیوم پتروشیمی‌ها را اقدامی ضروری دانست و خاطرنشان کرد: هماهنگی واحدهای پتروشیمی و عمل به قیمت مصوب می‌تواند همانند اوپک در بازار جهانی اثرگذار باشد و از رقابت‌های زیان‌بار جلوگیری کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر همچنین بر اهمیت مسئولیت‌های اجتماعی صنایع تأکید کرد و گفت: خدمت‌رسانی به مردم جزیره و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های آموزشی، فرهنگی و مذهبی بهترین نوع پدافند غیرعامل است و موجب انسجام اجتماعی و حفاظت از صنعت خواهد شد.

وی توجه به ورزش و نشاط کارکنان را نیز ضروری دانست و افزود: مدیریت صحیح شرایط خاص جزیره و برگزاری برنامه‌های ورزشی و تفریحی همچون مسابقات ماهیگیری می‌تواند فشارهای روحی و روانی کارکنان را کاهش دهد.

آیت‌الله صفایی بوشهری در پایان ابراز امیدواری کرد: با نگاه تحولی مدیران پتروشیمی خارگ، این جزیره جایگاهی درخور در اقتصاد ملی و تجارت جهانی به دست آورد.

کد خبر 6563308

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها